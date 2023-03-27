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184Фото: BaigeNews.kz.
Кто стал депутатом мажилиса по одномандатным округам - ЦИК
В Центральной избирательной комиссии назвали имена депутатов, прошедших в мажилис парламента по одномандатным округам, передаёт BaigeNews.kz.
По окончательным итогам выборов в мажилис по одномандатным округам набрали:
- Даулет Турлыханов - 71 698 голосов в Астане;
- Даулет Мукаев - 51 769 голосов в Астане;
- Ермурат Бапи - 23 690 голосов в Алматы;
- Ерлан Стамбеков - 15 930 голосов в Алматы;
- Бакытжан Базарбек - 22 685 голосов в Алматы;
- Данабек Исабеков - 21 098 голосов в Шымкенте;
- Болатбек Нажметдинулы - 19 851 голосов в Шымкенте;
- Нуртай Сабильянов - 131 872 голоса в Абайской области;
- Айна Мусралимова - 154 587 голосов в Акмолинской области;
- Казыбек Алишев - 238 195 голосов в Актюбинской области;
- Ардак Назаров - 122 242 голосов в Алматинской области;
- Данияр Каскарауов - 153 225 голосов в Алматинской области;
- Адиль Жубанов - 107 973 голоса в Атырауской области;
- Абзал Куспан - 126 784 голоса в Западно-Казахстанской области;
- Мукаш Искандиров - 99 021 голос в Жамбылской области;
- Гульдара Нурумова - 190 078 голосов в Жамбылской области;
- Руслан Кожасбаев - 132 678 голосов в Жетысуйской области;
- Кудайберген Бексултанов - 132 471 голос в Карагандинской области;
- Арман Калыков - 145 228 голосов в Карагандинской области;
- Еркин Абиль - 192 175 голосов в Костанайской области;
- Мархабат Жайымбетов - 148 646 голосов в Кызылординской области;
- Едиль Жанбыршин - 117 386 голосов в Мангистауской области;
- Амантай Жаркынбек - 168 625 голосов в Павлодарской области;
- Еркебулан Мамбетов - 153 736 голосов в Северо-Казахстанской области;
- Кайрат Балабиев - 142 595 голосов в Туркестанской области;
- Уласбек Садибеков - 92 445 голосов в Туркестанской области;
- Темир Кырыкбаев - 117 534 голосов в Туркестанской области;
- Ерболат Сатыбалдин - 44 406 голосов в Улытауской области;
- Лукбек Тумашинов - 165 596 голосов в Восточно-Казахстанской области.
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