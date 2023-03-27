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BaigeNews.kz. Сегодня, 13:41
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Сегодня, 13:41
184
Фото: BaigeNews.kz.

Кто стал депутатом мажилиса по одномандатным округам - ЦИК

В Центральной избирательной комиссии назвали имена депутатов, прошедших в мажилис парламента по одномандатным округам, передаёт BaigeNews.kz.

По окончательным итогам выборов в мажилис по одномандатным округам набрали:

  • Даулет Турлыханов  - 71 698 голосов в Астане;
  • Даулет Мукаев - 51 769 голосов в Астане;
  • Ермурат Бапи - 23 690 голосов в Алматы;
  • Ерлан Стамбеков - 15 930 голосов в Алматы;
  • Бакытжан Базарбек - 22 685 голосов в Алматы;
  • Данабек Исабеков - 21 098 голосов в Шымкенте;
  • Болатбек Нажметдинулы - 19 851 голосов в Шымкенте;
  • Нуртай Сабильянов - 131 872 голоса в Абайской области;
  • Айна Мусралимова - 154 587 голосов в Акмолинской области;
  • Казыбек Алишев - 238 195 голосов в Актюбинской области;
  • Ардак Назаров - 122 242 голосов в Алматинской области;
  • Данияр Каскарауов - 153 225 голосов в Алматинской области;
  • Адиль Жубанов - 107 973 голоса в Атырауской области;
  • Абзал Куспан - 126 784 голоса в Западно-Казахстанской области;
  • Мукаш Искандиров - 99 021 голос в Жамбылской области;
  • Гульдара Нурумова - 190 078 голосов в Жамбылской области;
  • Руслан Кожасбаев - 132 678 голосов в Жетысуйской области;
  • Кудайберген Бексултанов - 132 471 голос в Карагандинской области;
  • Арман Калыков - 145 228 голосов в Карагандинской области;
  • Еркин Абиль - 192 175 голосов в Костанайской области;
  • Мархабат Жайымбетов - 148 646 голосов в Кызылординской области;
  • Едиль Жанбыршин - 117 386 голосов в Мангистауской области;
  • Амантай Жаркынбек - 168 625 голосов в Павлодарской области;
  • Еркебулан Мамбетов  - 153 736 голосов в Северо-Казахстанской области;
  • Кайрат Балабиев - 142 595 голосов в Туркестанской области;
  • Уласбек Садибеков - 92 445 голосов в Туркестанской области;
  • Темир Кырыкбаев - 117 534 голосов в Туркестанской области;
  • Ерболат Сатыбалдин  - 44 406 голосов в Улытауской области;
  • Лукбек Тумашинов - 165 596 голосов в Восточно-Казахстанской области.
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Сегодня, 13:41
184
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