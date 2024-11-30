Кто ремонтирует знаменитые павлодарские трамваи: история работника депо

Уже восемь лет Серикбай Саменов работает в трамвайном депо. Он контролирует, как проводятся ремонты и как проходит техобслуживание, чтобы утром трамваи вышли на линию исправными. До этого Серикбай успел побывать на месте водителя и поработать на городских маршрутах. Корреспонденту BaigeNews.kz павлодарец рассказал, почему когда-то выбрал рабочую специальность, и не жалеет ли о принятом решении.

Павлодар не зря называют трамвайной столицей Казахстана. Здесь не просто смогли сохранить старые вагоны: вместе с советскими трамваями в городе можно увидеть и совсем новые модели. Более того, несколько лет в Павлодаре назад построили новый участок путей и запустили дополнительные маршруты. Теперь планируют тянуть новую "ветку" вдоль активно растущего микрорайона.

Сами павлодарцы не считают трамвай чем-то необычным: для них это привычная часть городской среды. Каждый день горожане совершают около 50 тысяч поездок: на работу и домой, в супермаркет и в школу. Всего к трамвайному управлению относятся больше сотни вагонов. И чтобы старые трамваи, которых в городе пока большинство, работали исправно, их должен кто-то чинить и обслуживать.

Серикбай Саменов по специальности – слесарь подвижного состава. Сначала работал на железной дороге с тепловозами, пока в 2016 году не устроился в трамвайное депо.

"Пришёл работать по специальности – слесарем подвижного состава. Сначала был на пятидневке, потом меня поставили в смену. Через год открыли набор на курсы водителей трамвая, я отучился и начал совмещать две должности, – рассказывает Серикбай Саменов. – Когда был водителем трамвая, мой любимый маршрут был одиннадцатый, Усолка-Вокзал. Потом я ездил на тройке, семёрке, шестёрке, четвёрке и единичке".

В Павлодаре первый вагон выходит на линию очень рано. Поэтому водители, чтобы успеть на работу, встают в 3-4 утра и идут на развозку. Перед началом смены им предстоит зайти в медкабинет, затем получить экипировку, осмотреть кузов трамвая, пантограф и салон. Всё должно быть в порядке.

Серикбай Саменов водителем отработал около трёх лет, но чтобы больше времени проводить с семьёй, от этой должности пришлось отказаться. Однако из депо он не ушёл: продолжил работать слесарем, а затем стал начальником смены. Сейчас Серикбай отвечает за работу целой бригады. Если качество проведённого ремонта его не устроит, трамвай просто не выпустят на линию.

"Мы устраняем неисправности по заявкам, и есть "ночные" вагоны, которые проходят техобслуживание. Моя задача – контролировать качество работы, – объяснил Серикбай Саменов. – Работаем по сменам: с шести вечера до восьми утра и с восьми вечера до шести утра. Мой рабочий день проходит так: заступаю, например, в дневную смену, у нас начинается планёрка, потом заезжают вагоны, мы устраняем неисправности. После того, как коллектив отработает, я проверяю. Если есть замечания, подсказываю, как их устранить".

Работа в депо кипит и днём, и ночью. Перед тем, как трамвай утром выйдет на маршрут, его осмотрят, устранят мелкие неполадки и помоют. А значит, работать ремонтникам нужно быстро: утром трамвай должен выехать в город строго по графику.

"Конечно, депо ночью не спит. Мы работаем, не покладая рук, чтобы пассажиры не жаловались, ездили в исправных вагонах, чтобы их всех довезли, куда нужно и без опозданий", – говорит павлодарец.

И всё же в профессию Серикбая привела случайность. Отучившись девять классов, он решил поступить в колледж на помощника машиниста, но группа уже набралась.Тогда вчерашнему школьнику посоветовали поступать на слесаря.

"Говорили, с такой профессией меня везде возьмут, на любой завод. И я не пожалел. В трамвайном депо работаю уже восемь лет, мне нравится. Горжусь тем, что мы делаем, – признаётся Серикбай Саменов. – Вообще, мне нравятся старые вагоны КТМ-5. Мой любимый вагон – под номером 76. Он закреплён за нашей бригадой, я его обслуживаю".

Серикбай не просто хороший специалист. По секрету коллеги рассказывают: летом павлодарец спас человека, подросток едва не утонул. Сам Серикбай говорить об этой истории не хочет, ему было достаточно слов благодарности от родных спасённого. Себя он героем не считает.

Что же касается судьбы павлодарских трамваев, работы в ближайшее время сотрудники депо точно не лишатся. Трамвайную сеть в областном центре планируют расширять. На замену советским вагонам в ближайшие два года в Павлодар должны прибыть 70 новых трамваев. 25 из них будут гибридными: часть пути такие вагоны могут пройти на автономном ходу – на заряде батареи. Благодаря этому новая трамвайная ветка, которую построят вдоль растущего микрорайона "Достык", будет без опор и проводов. Строить её начнут летом 2025 года.

Деньги на покупку автономных вагонов выделил Европейский банк реконструкции и развития. Это кредитные средства. Соответствующее соглашение уже подписано.

"Павлодарская область – единственный регион с развитым трамвайным сообщением. Всего в областном центре имеются 14 маршрутов, охватывающих все части города. На сегодня 81 из 111 имеющихся пассажирских трамваев уже отработали свой эксплуатационный срок. По поручению главы государства ведётся модернизация трамвайной системы областного центра. Всего планируется обновить 70 трамваев", – подтвердил аким Павлодарской области Асаин Байханов.

По словам главы региона, первая партия новых вагонов должна выйти на маршруты до середины следующего года.

Автор фото: Рахиля Рыспеккызы