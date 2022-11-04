Кто претендует на звание "Мисс Астана 2022". Фото

Фото: instagram.com/missastana_official

В эту пятницу, четвёртого ноября, в Астане пройдёт Национальный конкурс красоты "Мисс Астана 2022", передаёт BaigeNews.kz.

Отбор на участие в престижном конкурсе красоты в этом году проходили более 400 девушек. В столице было организовано 10 кастингов. По решению жюри в финал вышли 19 претенденток.

Дина Кондратюк, 24 года. Окончила Назарбаев Университет. Открыла школу английского языка, модель, психолог Сюцай.

Фото: instagram.com/missastana_official

Жулдыз Аманжолова, 21 год. тудентка КазАту.

Фото: instagram.com/missastana_official

Балнур Рахимова, 19 лет. Студентка Туран Астана, специальность "Государственное и местное управление", депутат молодёжного маслихата партии Amanat, модель.

Фото: instagram.com/missastana_official

Дильяра Жумабай, 21 год. Окончила Казахский Университет имени Сакена Сейфуллина по специальности "Экономика современного бизнеса".





Фото: instagram.com/missastana_official

Айнур Саменова, 22 года. Учится на магистратуре Казахской Национальной Академии Хореографии по специальности "Арт-менеджмент". Работает ведущей рубрики "Сходим Заценим" в "Давай Сходим Астана!".

Фото: instagram.com/missastana_official

Сагдиана Бухарбаева, 20 лет. Студентка КазНУИ, преподаёт вокал в музыкальной студии.

Фото: instagram.com/missastana_official

Анара Умарова, 18 лет. Студентка Казнуи, специальность "Дизайнер интерьера", модель.

Фото: instagram.com/missastana_official

Еркежан Куанышбек, 21 год. Окончила Высшую Школу Права Университета КАЗГЮУ имени М.С.Нарикбаева по специальности "Юриспруденция", модель.

Фото: instagram.com/missastana_official

Алина Марухина, 19 лет. Учится на третьем в сфере туризма, модель.

Фото: instagram.com/missastana_official

Дария Шарафиденова, 19 лет. Студентка Евразийского национального университета имени Гумилёева по специальности "Физическая культура и спорт", тренер по художественной гимнастике, мастер спорта международного класса.

Фото: instagram.com/missastana_official

Жузым Мухамбаева, 18 лет. Студентка Казахского Агротехнического университета имени С.Сейфуллина. Имеет первый спортивный разряд.

Фото: instagram.com/missastana_official

Ақерке Қарабай, 23 года. Окончила Международный университет Silkway. Работает в салоне красоты мастером по ресницам.

Фото: instagram.com/missastana_official

Диана Елюкенова, 20лет. Студентка Университета "Синергия", факультет "Социальная психология". Участница популярного Тик ток хауса, блогер.



Фото: instagram.com/missastana_official

Дана Маркабаева, 19 лет. Окончила колледж ПТК "Корпорации Казахмыс". Начинающий проф-кондитер.

Фото: instagram.com/missastana_official

Қанафиянова Ұлпан Зейн, 17 лет. Ученица гимназии №90, модель.

Фото: instagram.com/missastana_official

Нурила Қалықбай, 18 лет. Окончила колледж при Академии Финансов, маркетолог.

Фото: instagram.com/missastana_official

Сымбат Иса, 21 год. Студентка Astana international university.



Фото: instagram.com/missastana_official

Даяна Шаяхметова, 18 лет. Студентка ЕНУ имени Л.Н.Гумилёва, Мисс Евразийского национального университета 2022 года, сертифицированный тренер по йоге на гамаках, по стретчингу и силовым тренировкам.

Фото: instagram.com/missastana_official

Томирис Какимова, 24 года. Выпускница ЕНУ имени Л.Н. Гумилёва. Преподаватель по дефиле, блоггер и модель.

Фото: instagram.com/missastana_official

Национальный конкурс красоты "Мисс Астана - 2022" пройдёт четвёртого ноября в концертном зале Nomad City Hall по адресу проспект Мангилик Ел, Б 2,3.