Кто представит Казахстан по кёрлингу на Азиаде-2025
Казахстан поборется за медали в соревнованиях среди мужчин, женщин и смешанных пар.
Сегодня, 13:56
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Сегодня, 13:56Сегодня, 13:56
102Фото: НОК РК
В тренерском штабе команды Казахстана по кёрлингу назвали состав на участие в Азиатских играх-2025 в Харбине (Китай), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Национальный Олимпийский комитет РК.
Казахстан поборется за медали в соревнованиях среди мужчин, женщин и смешанных пар.
Женщины:
- Ангелина Эбауер;
- Тилсимай Аллиярова;
- Екатерина Колыхалова;
- Мерей Тастемир;
- Регина Эбауер.
Мужчины:
- Абылайхан Жузбай;
- Айдос Аллияр;
- Адиль Жумагожа;
- Ермек Мусаинов;
- Арман Иржанов.
Смешанные пары:
- Азизбек Надирбаев;
- Амина Какимжанова.
Напомним, ранее стало известно, кто представит Казахстан по фигурному катанию на Азиаде-2025.
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