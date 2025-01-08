В тренерском штабе команды Казахстана по кёрлингу назвали состав на участие в Азиатских играх-2025 в Харбине (Китай), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Национальный Олимпийский комитет РК.

Казахстан поборется за медали в соревнованиях среди мужчин, женщин и смешанных пар.

Женщины:

Ангелина Эбауер;

Тилсимай Аллиярова;

Екатерина Колыхалова;

Мерей Тастемир;

Регина Эбауер.

Мужчины:

Абылайхан Жузбай;

Айдос Аллияр;

Адиль Жумагожа;

Ермек Мусаинов;

Арман Иржанов.

Смешанные пары:

Азизбек Надирбаев;

Амина Какимжанова.

Напомним, ранее стало известно, кто представит Казахстан по фигурному катанию на Азиаде-2025.