  • 8 Января, 14:44
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Кто представит Казахстан по кёрлингу на Азиаде-2025

Казахстан поборется за медали в соревнованиях среди мужчин, женщин и смешанных пар.

Сегодня, 13:56
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НОК РК Сегодня, 13:56
Сегодня, 13:56
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Фото: НОК РК

В тренерском штабе команды Казахстана по кёрлингу назвали состав на участие в Азиатских играх-2025 в Харбине (Китай), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Национальный Олимпийский комитет РК.

Казахстан поборется за медали в соревнованиях среди мужчин, женщин и смешанных пар. 

Женщины: 

  • Ангелина Эбауер;
  • Тилсимай Аллиярова; 
  • Екатерина Колыхалова;
  • Мерей Тастемир;
  • Регина Эбауер.

Мужчины: 

  • Абылайхан Жузбай;
  • Айдос Аллияр;
  • Адиль Жумагожа;
  • Ермек Мусаинов;
  • Арман Иржанов.

Смешанные пары:

  • Азизбек Надирбаев;
  • Амина Какимжанова.

Напомним, ранее стало известно, кто представит Казахстан по фигурному катанию на Азиаде-2025.

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