Кто представит Казахстан по конькобежному спорту на Азиатских играх-2025
Состав был сформирован по итогам отборочного чемпионата страны.
Сегодня, 10:38
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Сегодня, 10:38Сегодня, 10:38
99Фото: НОК РК
Тренерский штаб команды Казахстана по конькобежному спорту представил список спортсменов, которые выступят на Азиатских играх-2025 в Харбине (Китай), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Национальный Олимпийский комитет РК.
Состав был сформирован по итогам отборочного чемпионата страны, который недавно завершился в Астане.
В итоге тренеры во главе с Александром Панфиловым выбрали следующих конькобежцев:
- Надежда Морозова;
- Кристина Шумекова;
- Инесса Шумекова;
- Кристина Силаева;
- Алина Шумекова;
- Арина Ильященко;
- Маргарита Галиева;
- Дарья Важенина;
- Мария Деген;
- Виталий Щиголев;
- Нуралы Акжол;
- Бакдаулет Сагатов;
- Артур Галиев;
- Роман Биназаров;
- Евгений Кошкин;
- Алтай Жардембекулы;
- Никита Важенин;
- Вадим Якубовский;
- Демьян Гаврилов.
Азиада-2025 пройдет в Харбине с 7 по 14 февраля.
Ранее сообщалось, что Кирилл Герасименко помог команде Азии по настольному теннису победить сборную мира.
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