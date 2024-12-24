Тренерский штаб команды Казахстана по конькобежному спорту представил список спортсменов, которые выступят на Азиатских играх-2025 в Харбине (Китай), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Национальный Олимпийский комитет РК.

Состав был сформирован по итогам отборочного чемпионата страны, который недавно завершился в Астане.

В итоге тренеры во главе с Александром Панфиловым выбрали следующих конькобежцев:

Надежда Морозова;

Кристина Шумекова;

Инесса Шумекова;

Кристина Силаева;

Алина Шумекова;

Арина Ильященко;

Маргарита Галиева;

Дарья Важенина;

Мария Деген;

Виталий Щиголев;

Нуралы Акжол;

Бакдаулет Сагатов;

Артур Галиев;

Роман Биназаров;

Евгений Кошкин;

Алтай Жардембекулы;

Никита Важенин;

Вадим Якубовский;

Демьян Гаврилов.

Азиада-2025 пройдет в Харбине с 7 по 14 февраля.

Ранее сообщалось, что Кирилл Герасименко помог команде Азии по настольному теннису победить сборную мира.