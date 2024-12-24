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Кто представит Казахстан по конькобежному спорту на Азиатских играх-2025

Состав был сформирован по итогам отборочного чемпионата страны.

Сегодня, 10:38
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НОК РК Сегодня, 10:38
Сегодня, 10:38
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Фото: НОК РК

Тренерский штаб команды Казахстана по конькобежному спорту представил список спортсменов, которые выступят на Азиатских играх-2025 в Харбине (Китай), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Национальный Олимпийский комитет РК.

Состав был сформирован по итогам отборочного чемпионата страны, который недавно завершился в Астане. 

В итоге тренеры во главе с Александром Панфиловым выбрали следующих конькобежцев:

  • Надежда Морозова;
  • Кристина Шумекова;
  • Инесса Шумекова;
  • Кристина Силаева;
  • Алина Шумекова;
  • Арина Ильященко;
  • Маргарита Галиева;
  • Дарья Важенина;
  • Мария Деген;
  • Виталий Щиголев;
  • Нуралы Акжол;
  • Бакдаулет Сагатов;
  • Артур Галиев;
  • Роман Биназаров;
  • Евгений Кошкин;
  • Алтай Жардембекулы;
  • Никита Важенин;
  • Вадим Якубовский;
  • Демьян Гаврилов.

Азиада-2025 пройдет в Харбине с 7 по 14 февраля. 

Ранее сообщалось, что Кирилл Герасименко помог команде Азии по настольному теннису победить сборную мира.

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