Кто представит Казахстан по фигурному катанию на Азиаде-2025
Соревнования пройдут в Китае.
Сегодня, 13:05
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Сегодня, 13:05Сегодня, 13:05
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Тренерский штаб команды Казахстана по фигурному катанию определился с составом на участие в Азиатских играх-2025 в Харбине (Китай), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на НОК РК.
За медали предстоящей Азиады будут бороться следующие фигуристы:
- мужское одиночное катание: Михаил Шайдоров, Диас Жиренбаев, запасной Рахат Бралин;
- женское одиночное катание: Софья Самоделкина, Софья Фарафонова, запасная Анна Левковец;
- танцы на льду: Гаухар Наурызова/Байсангур Датиев.
Напомним, ранее стало известно, кто представит Казахстан по конькобежному спорту на Азиатских играх-2025.
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