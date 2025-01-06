Тренерский штаб команды Казахстана по фигурному катанию определился с составом на участие в Азиатских играх-2025 в Харбине (Китай), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на НОК РК.

За медали предстоящей Азиады будут бороться следующие фигуристы:

мужское одиночное катание: Михаил Шайдоров, Диас Жиренбаев, запасной Рахат Бралин;

женское одиночное катание: Софья Самоделкина, Софья Фарафонова, запасная Анна Левковец;

танцы на льду: Гаухар Наурызова/Байсангур Датиев.

Напомним, ранее стало известно, кто представит Казахстан по конькобежному спорту на Азиатских играх-2025.