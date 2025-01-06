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Кто представит Казахстан по фигурному катанию на Азиаде-2025

Соревнования пройдут в Китае.

Сегодня, 13:05
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Кто представит Казахстан по фигурному катанию на Азиаде-2025 Сегодня, 13:05
Сегодня, 13:05
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Тренерский штаб команды Казахстана по фигурному катанию определился с составом на участие в Азиатских играх-2025 в Харбине (Китай), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на НОК РК.

За медали предстоящей Азиады будут бороться следующие фигуристы:

  • мужское одиночное катание: Михаил Шайдоров, Диас Жиренбаев, запасной Рахат Бралин;
  • женское одиночное катание: Софья Самоделкина, Софья Фарафонова, запасная Анна Левковец;
  • танцы на льду: Гаухар Наурызова/Байсангур Датиев.

Напомним, ранее стало известно, кто представит Казахстан по конькобежному спорту на Азиатских играх-2025.

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