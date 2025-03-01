Кто представит Казахстан на молодёжном Кубке мира по боксу
Соревнования пройдут в Черногории.
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Молодёжная сборная Казахстана по боксу примет участие в этапе Кубка мира по боксу в Будве (Черногория), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на НОК РК.
На соревнованиях поедут спортсмены, ставшие победителями и призёрами чемпионата страны.
В весовой категории до 48 кг: Нурхан Кумарбеков, Бексултан Хужамжар
До 51 кг: Айдос Усен, Досымжан Танатар
До 54 кг: Алмас Нурлан, Алдияр Бахадур
До 57 кг: Данияр Акбисенов, Нугман Ныгмет
До 60 кг: Адилет Тортубек, Ердаулет Сайт, Ыдырыс Жандарбекулы
До 63.5 кг: Мухит Нуркабылулы, Артур Джарбулов, Алихан Аскер
До 67 кг: Султан Турдалы, Аскар Куаныш
До 71 кг: Бейбарыс Ашмрбай, Бекарыс Нурмухан, Ризат Турсынбек
До 75 кг: Жасулан Бердалы, Игорь Соловьев
До 80 келі: Руслан Динеуов, Асанали Сатпаев
До 86 кг: Нурсултан Кыстаубай, Бакытжан Айтмухан, Даниял Райымбеков
До 92 кг: Расул Асанханов, Аният Тилеужан, Санжар Сейтхамит
Свыше 92 кг: Бексултан Кайратулы, Айдамир Саутбек
Турнир пройдёт с 3 по 9 марта.
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