Молодёжная сборная Казахстана по боксу примет участие в этапе Кубка мира по боксу в Будве (Черногория), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на НОК РК.

На соревнованиях поедут спортсмены, ставшие победителями и призёрами чемпионата страны.

В весовой категории до 48 кг: Нурхан Кумарбеков, Бексултан Хужамжар

До 51 кг: Айдос Усен, Досымжан Танатар

До 54 кг: Алмас Нурлан, Алдияр Бахадур

До 57 кг: Данияр Акбисенов, Нугман Ныгмет

До 60 кг: Адилет Тортубек, Ердаулет Сайт, Ыдырыс Жандарбекулы

До 63.5 кг: Мухит Нуркабылулы, Артур Джарбулов, Алихан Аскер

До 67 кг: Султан Турдалы, Аскар Куаныш

До 71 кг: Бейбарыс Ашмрбай, Бекарыс Нурмухан, Ризат Турсынбек

До 75 кг: Жасулан Бердалы, Игорь Соловьев

До 80 келі: Руслан Динеуов, Асанали Сатпаев

До 86 кг: Нурсултан Кыстаубай, Бакытжан Айтмухан, Даниял Райымбеков

До 92 кг: Расул Асанханов, Аният Тилеужан, Санжар Сейтхамит

Свыше 92 кг: Бексултан Кайратулы, Айдамир Саутбек

Турнир пройдёт с 3 по 9 марта.