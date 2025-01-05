7-11 января горнолыжный курорт "Шымбулак" будет принимать юниорский чемпионат мира по фристайлу-могул и фристайл-акробатике, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Национальный Олимпийский комитет РК.

Тренерский штаб назвал имя казахстанских могулистов, которые поборются за медали домашнего ЧМ. На старт выйдут следующие спортсмены:

Анастасия Городко;

Юлия Феклистова;

Анастасия Ларионова;

Виктория Кузнецова;

Юлия Мокина;

Семён Русаков;

Ильнар Ибрагимов;

Данил Коротков;

Алексей Дениярёв;

Денис Раструба.

На прошлом ЧМ Анастасия Городко завоевала две медали: "золото" и "серебро". Она повторила свой результат, который показала в 2022 году.

Напомним, ранее сообщалось, что казахстанские могулисты сенсационно начали сезон.