Кто представит Казахстан на чемпионате мира по фристайл-могулу среди юниоров
За медали поборются десять спортсменов.
Сегодня, 14:17
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Сегодня, 14:17Сегодня, 14:17
128Фото: НОК РК
7-11 января горнолыжный курорт "Шымбулак" будет принимать юниорский чемпионат мира по фристайлу-могул и фристайл-акробатике, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Национальный Олимпийский комитет РК.
Тренерский штаб назвал имя казахстанских могулистов, которые поборются за медали домашнего ЧМ. На старт выйдут следующие спортсмены:
- Анастасия Городко;
- Юлия Феклистова;
- Анастасия Ларионова;
- Виктория Кузнецова;
- Юлия Мокина;
- Семён Русаков;
- Ильнар Ибрагимов;
- Данил Коротков;
- Алексей Дениярёв;
- Денис Раструба.
На прошлом ЧМ Анастасия Городко завоевала две медали: "золото" и "серебро". Она повторила свой результат, который показала в 2022 году.
Напомним, ранее сообщалось, что казахстанские могулисты сенсационно начали сезон.