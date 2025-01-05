  • 5 Января, 15:00
  • BAIGENEWS

Кто представит Казахстан на чемпионате мира по фристайл-могулу среди юниоров

За медали поборются десять спортсменов.

Сегодня, 14:17
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НОК РК Сегодня, 14:17
Сегодня, 14:17
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Фото: НОК РК

7-11 января горнолыжный курорт "Шымбулак" будет принимать юниорский чемпионат мира по фристайлу-могул и фристайл-акробатике, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Национальный Олимпийский комитет РК.

Тренерский штаб назвал имя казахстанских могулистов, которые поборются за медали домашнего ЧМ. На старт выйдут следующие спортсмены:

  • Анастасия Городко;
  • Юлия Феклистова;
  • Анастасия Ларионова;
  • Виктория Кузнецова;
  • Юлия Мокина;
  • Семён Русаков;
  • Ильнар Ибрагимов;
  • Данил Коротков;
  • Алексей Дениярёв;
  • Денис Раструба.

На прошлом ЧМ Анастасия Городко завоевала две медали: "золото" и "серебро". Она повторила свой результат, который показала в 2022 году. 

Напомним, ранее сообщалось, что казахстанские могулисты сенсационно начали сезон.

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