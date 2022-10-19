"Кто предал государство, вскоре будут привлечены к ответственности" - Токаев о январских событиях

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Президент Казахстана высказался по поводу январских событий во время рабочего визита в Алматинскую область, передает BaigeNews.kz. Он призвал объективно смотреть на произошедшую трагедию и не поддаваться ложным убеждениям.

"Правопорядок позволит нам не допустить повторения январского трагического инцидента, нанесшего серьезный ущерб репутации нашей страны. Из этого надо извлечь уроки и не надо делать героев из головорезов и террористов. Я объявил амнистию в отношении тех, кем руководили определенные силы, и тех, кто совершал мелкие преступления. Остерегайтесь тех, кто пытается поддержать головорезов, убийц, грабителей. Они преследуют личные цели, которые не соответствуют интересам нашего народа. Те, кто предал государство, проявил лицемерие и трусость, вскоре будут привлечены к ответственности. Следствие будет продолжено по делам тех, кто допустил трагедию или совершил провокационные действия", - заявил Токаев.

Он отметил, что в стране должен быть закон, и без этого социальный порядок не может быть установлен. Только тогда страна сможет создать благоприятные условия для проведения эффективных экономических реформ.

"К сожалению, за годы независимости принцип справедливости в обществе ослаб. Граждане не имели одинаковых возможностей во всех сферах. Все это снизило доверие людей к правительству. Это спровоцировало протесты и поставило под угрозу стабильность и общественную безопасность. Это неправильно. По сути, сила государства начинается с социальной справедливости. Если мы хотим развивать Казахстан, мы должны навсегда закрепить этот вывод в общественном сознании. Если будет справедливость, повысится конкурентоспособность нашего народа. Улучшится качество жизни и самочувствие жителей. Политическая система также развивается новыми темпами. Это конечная цель проводимых сейчас реформ", - сказал глава государства.

По словам Касым-Жомарта Токаева, справедливость для него, как для президента, является высшей ценностью.