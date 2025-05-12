29–30 мая под председательством Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в столице пройдёт Международный форум Астана. О трансформации регионального сотрудничества, цифровой логистике и месте Казахстана в полицентричном мире в преддверии Astana International Forum корреспонденту BaigeNews.kz рассказал руководитель отдела азиатских исследований КИСИ при Президенте РК Айдар Курмашев.

Три главных стратегических трека

Отвечая на вопрос о наиболее перспективных экономических форматах с азиатскими странами, Айдар Курмашев выделил три направления.

"Во-первых, формат Консультативных встреч глав государств Центральной Азии и “С5+1”. Они стали не просто площадкой для разговоров: принята Концепция развития региональной кооперации “Центральная Азия – 2040”. Одобрены Дорожная карта по развитию регионального сотрудничества на 2025–2027 годы, а также План действий по развитию промышленной кооперации государств Центральной Азии на тот же период", — отметил он.

Вторым направлением эксперт называет развитие Транскаспийского маршрута, также известного как Средний коридор.

"Грузопоток там растёт на десятки процентов в год, и чем больше товара идёт, тем выше наша транзитная рента. Только за последний год объём перевозок по Транскаспийскому маршруту вырос на 62% — это 4,5 млн тонн грузов", - делится спикер.

Третьим ключевым приоритетом становится синхронизация цифровой логистики и таможенных процедур.

"Физические рельсы мало что дают без “цифровых рельсов”. В Казахстане успешно функционирует “Единое окно для экспортно-импортных операций”, которое автоматизирует выдачу разрешительных документов и сертификатов. Это ускоряет транзит, снижает административную нагрузку на бизнес и повышает прозрачность", - рассказал Курмашев.

По его словам, важным шагом стало завершение интеграции цифровой платформы Digital Trade Corridor между казахстанскими и азербайджанскими железными дорогами.

Эксперт отмечает, это шаг в будущее — к цифровой трансформации логистики. По его словам, необходимо распространить эту практику на всю территорию ОТГ, создав единое цифровое окно для перевозчиков.

Казахстан усиливает образовательную дипломатию

Эксперт также подчеркнул, что сегодня интеллектуальное взаимодействие становится неотъемлемой частью внешней политики. Казахстанский институт стратегических исследований при Президенте РК активно развивает аналитическое сотрудничество.

"КИСИ подписал более 70 меморандумов о сотрудничестве с ведущими мировыми аналитическими структурами. Мы проводим двусторонние экспертные советы с российскими, китайскими, азербайджанскими, узбекскими и индонезийскими коллегами. Это позволяет вырабатывать практические рекомендации по вопросам торговли, транспорта, образования и культуры", — отметил Курмашев.

По его словам, Astana International Forum в этом году вновь станет площадкой для интеллектуального диалога с глобальными экспертами, а научно-образовательная дипломатия приобретает всё большее значение.

"Казахстан, стремящийся стать интеллектуальным и инновационным центром Центральной Азии, должен использовать свои научные и образовательные возможности для продвижения национальных интересов. Мы уже видим интерес к академическим обменам, например, со стороны Индонезии", — добавил он.

Роль Казахстана в Центральной Азии: от экспортёра нефти — к дирижёру маршрутов

Оценивая стратегическое положение страны, Курмашев подчеркнул, что наша страна непоколебимо придерживается формулы: “Успешная Центральная Азия — успешный Казахстан”. По его словам, экономически мы всё ещё самая крупная экономика и главный транзитный узел региона — почти половина совокупного ВВП.

К примеру, Узбекистан растёт в переработке, Туркменистан — в экспорте газа. Поэтому Казахстан переключается с роли “поставщика нефти” на роль “дирижёра маршрутов”. Сегодня Казахстан строит коридоры и цепочки поставок.

Эксперт уверен, что в ближайшие десятилетия мир будет формироваться как полицентричная система, где супердержавы будут искать региональных партнёров-посредников.

"Это шанс для средних держав — если они чётко специализируются, создают коалиции по интересам и вкладываются в аналитические институты. Средние державы должны мыслить как архитекторы систем: выстраивать инфраструктуру доверия, опережать в регулировании технологий и цепочек поставок", — считает Курмашев.

Он подчёркивает, что для Казахстана особенно важно укреплять “стратегический интеллект”.

"Нам нужны собственные сценарные центры, платформы прогнозирования, глобальные эксперты и нестандартные альянсы — будь то по воде, редкоземельным металлам или медиабезопасности. Мир усложняется, и выигрывает тот, кто умеет быстро распознавать сигналы и действовать на опережение", - рассказывает эксперт.

Курмашев назвал главные угрозы, которые могут ослабить влияние стран среднего звена:

Геоэкономические санкции — обрывают доступ к технологиям и рынкам.

Долговая зависимость — дешёвый кредит сегодня может стать политической ловушкой завтра.

Технологическое отставание — отсутствие доступа к новым волнам ИИ или квантовых решений.

Климатические угрозы — засухи и таяние ледников напрямую бьют по продовольствию и энергетике.