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Кто построит для Казахстана первую атомную станцию?

О сложностях выбора рассказал новый герой программы "Важная тема".

Сегодня, 16:07
АВТОР
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BaigeNews.kz Сегодня, 16:07
Сегодня, 16:07
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Фото: BaigeNews.kz

В новом выпуске программы "Важная тема" эксперт назвал места в Казахстане, где могут построить еще две АЭС. Кроме того, по его словам, наша страна уже в мае может определиться с основным партнером по реализации масштабного энергетического проекта. Заместитель Председателя Агентства РК по атомной энергии Тимур Жантикин в интервью BaigeNews.kz подчеркнул: сегодня прорабатываются все основные вопросы, но предварительные выводы уже сделаны. Покроет ли первая отечественная АЭС потребности Казахстана в электричестве? Не повлияет ли ее работа на природу? И какие специальности будут необходимы на глобальной стройке? Все подробности в нашем интервью. 

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