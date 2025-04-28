В новом выпуске программы "Важная тема" эксперт назвал места в Казахстане, где могут построить еще две АЭС. Кроме того, по его словам, наша страна уже в мае может определиться с основным партнером по реализации масштабного энергетического проекта. Заместитель Председателя Агентства РК по атомной энергии Тимур Жантикин в интервью BaigeNews.kz подчеркнул: сегодня прорабатываются все основные вопросы, но предварительные выводы уже сделаны. Покроет ли первая отечественная АЭС потребности Казахстана в электричестве? Не повлияет ли ее работа на природу? И какие специальности будут необходимы на глобальной стройке? Все подробности в нашем интервью.