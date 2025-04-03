Аким Алматы Ерболат Досаев на встрече с жителями Ауэзовского района сообщил, что акимат компенсирует рост тарифов для социально уязвимых граждан, деньги на эти цели заложены в городском бюджете, передаёт BaigeNews.kz.

"Для жителей, которым требуется помощь, город уже более двух лет назад запустил специальную программу. Социально уязвимые слои населения могут обратиться в районные управления и получить необходимую поддержку. Средства на эти цели заложены в бюджете", - сказал Ерболат Досаев.

Глава города отметил, что текущие коммунальные тарифы все еще остаются в значительной степени субсидируемыми. Очень часто в акимат поступают вопросы, связанные с дифференцированной оплатой за потребление воды.

"К сожалению, в городе имеется большая доля жителей, у которых нет приборов учета воды. Поэтому мы ввели дифференциацию: те, кто установил приборы учета, платят по одному тарифу, а те, у кого их нет, оплачивают по завышенным нормам. Поэтому мы хотели простимулировать горожан установить приборы учета", - отметил аким.

Кроме того, глава города подчеркнул, что совместно с Алматинскими тепловыми сетями начата программа по модернизации общедомовых узлов учета тепла.

Власти города компенсируют рост тарифов только для социально уязвимых граждан. По данным управления занятости и социальных программ, действующая система выплат полностью покрывает повышение тарифов на коммунальные услуги.

Само изменение тарифов утверждено Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий по Алматы.

В рамках программы "Тариф в обмен на инвестиции", реализуемой с июля 2023 года, введен алгоритм компенсаций, который охватывает девять категорий социально уязвимых граждан. К ним относятся ветераны, лица с инвалидностью, многодетные семьи, пенсионеры и другие категории, нуждающиеся в поддержке. Количество получателей выплаты, по данным на январь этого года, составило – 141,7 тысяч человек, общая сумма оказанной помощи – 5,4 млрд тенге.