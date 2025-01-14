С 20 по 26 января в Риге (Латвия) пройдет юниорский чемпионат мира по хоккею среди девушек в группе А второго дивизиона, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Национальный Олимпийский комитет РК.

Соперницами наших хоккеисток станут спортсменки из Тайбэя, Великобритании, Новой Зеландии, Нидерландов и Латвии.

Тренерский штаб определил состав на предстоящий турнир. В заявку вошли 20 игроков: 2 вратаря и 18 полевых.

"Вратари: Вероника Агеева ("Торпедо", Усть-Каменогорск), Арина Павловская ("Айсулу Тандаулы". Защитники: Зере Жумаш, Амина Маратханкызы (обе - "Жулдыз", Алматы), Медина Кишекеева, Вероника Халикова (обе - "Айсулу Тандаулы"), Ульяна Куклина, Нурайым Сериккызы (обе - "Торпедо", Усть-Каменогорск), Калима Нигматулина ("Юность-Грация", Караганда). Нападающие: Эвелина Емцева, Василиса Шуклина (обе - "Айсулу Тандаулы"), Алина Жакулина, Анна Климова, Рената Лившиц, София Муравьева (все - "Юность-Грация"), София Зубкова, Кира Крухольская, Ветта Пивень, Златоцвета Феоктистова (все - "Торпедо", Усть-Каменогорск), София Раковская ("Айсулу", Алматы)", - проинформировали в НОК РК.

Напомним, началась продажа билетов на зимнюю Азиаду-2025.