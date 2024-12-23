В Таразе завершился крупный международный турнир по вольной борьбе, посвященный памяти Динмухамеда Кунаева, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Национальный Олимпийский комитет РК.

В нем приняли участие борцы из Казахстана, США, Кыргызстана, Австралии, Бразилии, Узбекистана, России, Монголии, Китая, Таджикистана.

Имена всех победителей соревнований:

до 57 кг: Рахат Калжан (Казахстан);

до 61 кг: Мейрамбек Картбай (Казахстан);

до 65 кг: Адиль Оспанов (Казахстан);

до 70 кг: Эрназар Акматалиев (Кыргызстан);

до 74 кг: Дэвид Аарон (США);

до 79 кг: Сулдхуу Олонбаяр (Монголия);

до 86 кг: Болат Сакаев (Казахстан);

до 92 кг: Азамат Даулетбеков (Казахстан);

до 97 кг: Джонатан Айелло (США);

до 125 кг: Серик Бахытханов (Казахстан).

Напомним, шесть медалей завоевали казахстанцы на турнире по борьбе в Корее.