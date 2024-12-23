  • 23 Декабря, 14:10
  • BAIGENEWS

Кто победил на турнире по вольной борьбе в Таразе

Об этом сообщили в НОК РК.

Сегодня, 13:38
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НОК РК Сегодня, 13:38
Сегодня, 13:38
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Фото: НОК РК

В Таразе завершился крупный международный турнир по вольной борьбе, посвященный памяти Динмухамеда Кунаева, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Национальный Олимпийский комитет РК.

В нем приняли участие борцы из Казахстана, США, Кыргызстана, Австралии, Бразилии, Узбекистана, России, Монголии, Китая, Таджикистана. 

Имена всех победителей соревнований:

  • до 57 кг: Рахат Калжан (Казахстан);
  • до 61 кг: Мейрамбек Картбай (Казахстан);
  • до 65 кг: Адиль Оспанов (Казахстан);
  • до 70 кг: Эрназар Акматалиев (Кыргызстан);
  • до 74 кг: Дэвид Аарон (США);
  • до 79 кг: Сулдхуу Олонбаяр (Монголия);
  • до 86 кг: Болат Сакаев (Казахстан);
  • до 92 кг: Азамат Даулетбеков (Казахстан);
  • до 97 кг: Джонатан Айелло (США);
  • до 125 кг: Серик Бахытханов (Казахстан).

Напомним, шесть медалей завоевали казахстанцы на турнире по борьбе в Корее.

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