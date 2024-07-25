Кто первым из сборной Казахстана сразится за победу на Олимпиаде-2024

В Париже состоялась жеребьевка олимпийских соревнований по настольному теннису, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.

На Олимпийские игры-2024 в этом виде спорта пробился только один казахстанец - Кирилл Герасименко. Он поборется за награды в мужском одиночном разряде.

По итогам жеребьевки первым соперником Герасименко будет Николас Бургос из Чили.

Их очное противостояние пройдет в рамках 1/32 финала. Дата матча и время начала станут известны позже.