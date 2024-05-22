Кто от Казахстана примет участие в похоронах погибшего президента Ирана
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В пресс-службе мажилиса рассказали, почему пленарное заседание палаты сегодня началось раньше, и почему спикера сменила его заместитель Дания Еспаева, передаёт BaigeNews.kz.
"По поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева Спикер Мажилиса Ерлан Кошанов примет участие в похоронах Президента Ирана Ибрахима Раиси", - сказали в пресс-службе Мажилиса.
Ранее сообщалось, вертолет, на борту которого находился президент Ирана Эбрахим Раиси потерпел аварию из-за жесткой посадки. Все пассажиры вертолета погибли.
Глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с кончиной Президента Ирана Ибрахима Раиси. Глава государства посетил Посольство Ирана в Казахстане.
Иранские СМИ назвали причину крушения вертолёта, на борту которого был президент страны Ибрагим Раиси.
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