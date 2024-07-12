Кто может претендовать на получение соцпомощи на газификацию домов в Астане

В Астане единовременную социальную помощь на проведение газа начисляют гражданам, проживающим в частных жилых домах, подлежащих газификации, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.





Соцпомощь могут получить собственники домов, подлежащих газификации, а также являющиеся членами их семей. При этом у получателей и других представителей семьи не должно быть другого жилья, а среднедушевой доход не может превышать четыре прожиточных минимума.

"На получение соцпособия могут претендовать пенсионеры по возрасту; лица с инвалидностью; дети с инвалидностью; многодетные матери и многодетные семьи; дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, выпускники детских домов; граждане, получающие государственное пособие по случаю потери кормильца (на совместно проживающих несовершеннолетних детей до 18 лет, в том числе детей, обучающихся по очной форме обучения до 23 лет). Размер социальной помощи определяется исходя из фактических затрат заявителя, связанных с подведением и установкой газового оборудования, но не более 130 МРП или 479 960 тенге", - говорится в сообщении.

Для получения социальной помощи необходимо обратиться с заявлением через веб-портал "электронного правительства" www.egov.kz либо в Управление занятости и социальной защиты с приложением следующих документов:

1) документ, удостоверяющий личность;

2) сведения о доходах лица (членов семьи);

3) копия документа, подтверждающего статус;

4) справка об отсутствии (наличии) зарегистрированных прав на недвижимое имущество;

5) акт и/или документ, подтверждающий состоявшиеся расходы лица, связанные с подведением и установкой газового оборудования (копии чеков, квитанции, договор на оказание услуг и т.п.);

6) сведения о номере банковского счета в банке второго уровня либо в акционерном обществе "Казпочта".