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Кто может лечиться в Больнице Медцентра УДП РК
Директор больницы медицинского центра управления делами президента Рустам Албаев рассказал в интервью о своей работе кардиохирургом, о руководстве главной больницей страны и о своей детской мечте. Врач также пояснил, кто может лечиться в президентской клинике, передаёт BaigeNews.kz.
– Рустам Куанышбекович, люди считают, что в больнице МЦ УДП РК обслуживается только специальный контингент – госслужащие. Предоставляете ли вы услуги всем остальным гражданам страны?
Безусловно, мы работаем с контингентом, т.е госслужащими – их 25 тысяч человек. Кроме того, любой гражданин Республики Казахстан может пройти лечение нашей клинике по квоте бесплатно. Также иностранные граждане получают у нас лечение на платной основе.
– В БМЦ УДП РК работают лучшие врачи страны. Есть ли какие-то критерии при найме новых медработников в больницу?
Определенно критерии отбора существуют. Как правило, мы приглашаем наиболее опытных врачей высшей категории. Но сейчас тенденция к тому, что мы берем на работу и молодых докторов, обучая их сами. В нашей больнице работает опытный и квалифицированный медперсонал. К примеру, недавно к нам присоединились внештатные главный аритмолог и главный пульмонолог МЗ РК. Кроме того, ведут работу 13 докторов медицинских наук, из них: 6 профессоров, 30 кандидатов медицинских наук, 20 MBA, 7 PHD. Мы являемся единственной больницей в Казахстане, которая имеет научный статус.
– Вы заключаете меморандумы с различными медицинскими организациями, в том числе с медицинскими университетами. Каким образом эти меморандумы влияют на взаимодействие БМЦ с ними, в чем их польза?
Конечно, такие меморандумы есть. Мы заключили меморандумы с государственными медицинскими университетами Астаны, Семея и Караганды. Цель этих меморандумов – развитие в разных аспектах, таких как, различные клинические исследования, научная работа на нашей базе. Мы открыли филиалы клинических кафедр этих университетов в БМЦ. По окончании университета, наиболее успешных выпускников мы привлекаем к работе в нашей больнице.
– Есть такая статистика, что в нашей стране есть острая нехватка врачей. Вы согласны с этим?
Согласен, есть такая проблема в сфере медицины. Особенно, по таким профилям, как реанимация, гинекология. По Казахстану их очень мало. Но в нашем случае все вакансии заняты, с привлечением специалистов нет никаких проблем.
– Расскажите теперь немного о себе. Почему вы стали врачом? Почему именно хирургом? И как вы решили перейти в сферу кардиохирургии?
Моя старшая сестра работает врачом. Как-то детстве мне попала в руки книга знаменитого кардиохирурга Бураковского В. И. под названием "Первые шаги: записки кардиохирурга". Меня очень впечатлила эта книга и, наверное, предопределила выбор моей профессии. На момент моего поступления в мединститут г. Астаны не было специализации "Кардиохирургия", и я закончил учебу общим хирургом. Долгое время работал в районных клиниках. А вообще начинал трудовую деятельность санитаром, медбратом во время учебы в университете, но меня не отпускала детская мечта стать кардиохирургом. Выйдя после очередного дежурства в экстренной клинике, я связался с НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева в Москве. В данный центр я уехал во время своего отпуска поступать и сдавать экзамены. Мне удалось поступить в аспирантуру знаменитой клиники, в которой я проучился 3 года и успешно защитил кандидатскую. Хочу сказать, что это мне удалось благодаря программе "Болашақ", без которой не было бы этого успеха.
– "Болашақ" – обширная международная стипендиальная программа. Вы могли бы учиться и в Европе, и Америке. Почему вы выбрали именно Россию?
Во-первых, выбор стран был ограничен на тот момент и этот вариант был более предпочтительным для меня. Моя задача состояла в том, чтобы защитить кандидатскую диссертацию и получить научную степень. А НЦ ССХ им. А.Н. Бакулева был одним из самых мощных медицинских учреждений в СНГ. И, по сути, все ведущие кардиохирурги в Казахстане – это выходцы из института Бакулева.
– Есть ли в больнице МЦ УДП РК еще выпускники программы "Болашак"?
Да, есть 12 выпускников. Они прошли обучение в различных зарубежных странах. Я считаю, что эта стипендия дала многим нашим гражданам состояться в жизни, стать отличными специалистами в своей сфере.
– Вы говорили, что стать кардиохирургом было вашей детской мечтой. На данный момент вы – успешный кардиохирург, врач, директор и у вас много забот в главной больнице страны. Но есть ли у вас еще время, чтобы продолжать оперировать людей?
К сожалению, времени на операции катастрофически не хватает. Может быть 1-2 раза в неделю. Поэтому у нас есть договоренность с медперсоналом и заведующим отделением кардиохирургии в том, чтобы я мог по субботам проводить операции. В будни, как вы сами понимаете, нужно быть в боевой готовности и заниматься административной частью моей работы. Могу сказать, что операции для меня, своего рода, отдушина.
– Проект "Дни Медицинского центра в регионах": многие все еще не понимают его ценности. Расскажите немного о его предназначении.
"Дни Медицинского центра в регионах" – очень интересный и актуальный проект. Это была идея руководителя МЦ УДП РК Алексея Владимировича Цоя. Не все знают, что существуют такие учреждения, как больница МЦ УДП РК города Астана либо Центральная Клиническая Больница города Алматы, и даже о том, что они предоставляют свои услуги всем гражданам страны. Многие представляют, что эти клиники предназначены, так скажем, "для избранных". Это миф – мы работаем для всех людей. В данный момент клиника располагает оборудованием, которого нет во многих медицинских учреждениях Казахстана и используется в лечении наших граждан. Задача проекта – повысить осведомленность людей в этом направлении и увеличить доступность гражданам РК к высоким медицинским технологиям.
– В больнице функционируют Центр ядерной медицины, геномная лаборатория и другие высоко инновационные центры. Какие преимущества они дают?
Такой многопрофильности, как у нас, нет нигде. Мы работаем по совершенно разным направлениям. К примеру, мы начали синтез радиофармпрепаратов на собственной базе Центра ядерной медицины – одного из передовых проектов. Кроме того, больница открыла Республиканский центр респираторной медицины в области лечения патологий органов дыхания. Аналогов ему в Казахстане просто нет. Суть не только в том, что мы оказываем практическую помощь тяжелобольным, но и методологическую помощь. Разрабатываются протоколы лечения болезней и в дальнейшем осуществляется трансфер технологий лечения в регионы. Это отличная возможность развить медицину в стране. Также приведу пример – у нас функционирует Центр диабетической стопы. При диабете, очень часто развивается грозное осложнение, ангиопатия сосудов. В том числе нижних конечностей с развитием гангрены последних. В регионах, зачастую данным пациентам ампутируют ногу на разных уровнях. Выживаемость после таких операций крайне низкая. Наша задача при помощи современных методов максимально долго сохранить опорную функцию нижних конечностей. Проще говоря, сохранить ногу.
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