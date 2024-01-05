Кто может бесплатно заезжать на территорию нацпарка "Бурабай"

На совещании с участием акима Акмолинской области Марата Ахметжанова обсуждены вопросы оплаты местными жителями за въезд на территорию национального парка "Бурабай", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат Акмолинской области.

"По ситуации с оплатой за въезд в особо охраняемую природную территорию государственного национального природного парка "Бурабай" сообщаем, что согласно п.3, статьи 590 Налогового Кодекса РК "не являются плательщиками платы – физические лица постоянно проживающие в населенных пунктах и (или) имеющие дачные участки, которые расположены в границах особо охраняемых природных территорий", - отметил руководитель областного департамента государственных доходов Дулат Нурмулдин.

Таким образом, проживающие на территории национального парка освобождены от оплаты за въезд в нацпарк.

Глава региона отметил важность данного вопроса и поручил акимату Бурабайского района совместно с нацпарком и правоохранительными органами проработать алгоритм въезда для сотрудников объектов размещения, находящихся на территории курорта.

К слову, на сегодняшний день в границах нацпарка проживает более 500 жителей Бурабайского района.

Ранее сообщалось, с 1 января 2024 года в Казахстане вводятся в действие новые ставки платы за пользование особо охраняемыми природными территориями.