Кто лишил красавицу Сабину Алтынбекову звания самой популярной спортсменки страны

Фото: коллаж BaigeNews.kz

Известная волейболистка Сабина Алтынбекова долгое время считалась самой популярной спортсменкой Казахстана в социальных сетях, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

На страницу Алтынбековой в Instagram подписаны более 1.1 миллиона человек.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sabina Altynbekova | S20 (@altynbekova_20)

Показателя в один миллион подписчиков спортсменка достигла осенью прошлого года, тем самым на тот момент она стала всего седьмым волейбольным игроком в мире с подобным достижением.

Однако в Казахстане появилась спортсменка, превзошедшая рекорд Алтынбековой. Известная казахстанская боксерша Ангелина Лукас, чья аудитория в Instagram стремительно выросла за последний год, покорила планку в 1,4 миллиона подписчиков, что сделало ее самой популярной спортсменкой в стране на данный момент.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Angelina Lukas (@angelina_lukas1997)

Кроме того, Лукас, как и Алтынбекова, считается одной из самых привлекательных представительниц спорта в Казахстане.