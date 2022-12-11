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  • Кто лишил красавицу Сабину Алтынбекову звания самой популярной спортсменки страны
коллаж BaigeNews.kz Сегодня, 15:45
267
Сегодня, 15:45
267
Фото: коллаж BaigeNews.kz

Кто лишил красавицу Сабину Алтынбекову звания самой популярной спортсменки страны

Известная волейболистка Сабина Алтынбекова долгое время считалась самой популярной спортсменкой Казахстана в социальных сетях, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

На страницу Алтынбековой в Instagram подписаны более 1.1 миллиона человек. 

 
 
 
 
 
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Публикация от Sabina Altynbekova | S20 (@altynbekova_20)

 

Показателя в один миллион подписчиков спортсменка достигла осенью прошлого года, тем самым на тот момент она стала всего седьмым волейбольным игроком в мире с подобным достижением.

Однако в Казахстане появилась спортсменка, превзошедшая рекорд Алтынбековой. Известная казахстанская боксерша Ангелина Лукас, чья аудитория в Instagram стремительно выросла за последний год, покорила планку в 1,4 миллиона подписчиков, что сделало ее самой популярной спортсменкой в стране на данный момент. 

 

 
 
 
 
 
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Публикация от Angelina Lukas (@angelina_lukas1997)

 

Кроме того, Лукас, как и Алтынбекова, считается одной из самых привлекательных представительниц спорта в Казахстане. 

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#спорт
BaigeNews.kz
Сегодня, 15:45
267
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