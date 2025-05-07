В Астане идёт масштабный военный парад, посвящённый 80-летию Великой Победы, передаёт BaigeNews.kz.

Командует парадом главнокомандующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Республики Казахстан генерал-майор Мереке Кучекбаев.

Напомним, впараде задействовано более 200 единиц техники, 66 вертолетов и самолетов. Здесь продемонстрируют современную военную технику, а также технику и вооружение времен ВОВ.

Сегодня Казахстан занимает 58-е место согласно рейтингу вооружения "Global Firepower-2025".

В Великой отечественной войне участвовали более 1,2 млн казахстанцев, в ВОВ принимал участие каждый четвертый житель республики, а девять из десяти пуль для фронта отливали из казахстанского свинца.

В торжественном мероприятии принимает участие Генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Лам, находящийся с государственным визитом в нашей стране.

