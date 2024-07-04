Кто из звёзд выступит на концерте ко Дню столицы в Астане
Сегодня, 19:40
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Сегодня, 19:40Сегодня, 19:40
33Фото: pxhere.com
5 июля состоится гала-концерт "Аялаған Астана", посвящённый Дню столицы. В акимате города рассказали, что ждёт зрителей, передаёт BaigeNews.kz.
Гала-концерт - ставшее традиционным мероприятие, на котором юные дарование могут изучать секреты сценического искусства, участвуя в дуэтах со знаменитыми артистами.
"Покорить сердца зрителей и гостей столицы приедут Нуршат Косанова, Рамина Сатыбалды, Ерсултан Омар, Жасмин Тузелова, Дамели Биржанов, Дастан Турдалы, Шерхан Арыстан, Нурмухамед Жакып. Дуэтом с юными артистами будут выступать всеми любимые Актоты Болышева, Аука, Мади Сыздыков, Казыбек Курайш и Дастан Оразбеков", - сообщили в акимате.
Шоу начнётся в Амфитеатре в 20:00.
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