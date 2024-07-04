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Кто из звёзд выступит на концерте ко Дню столицы в Астане

Сегодня, 19:40
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pxhere.com Сегодня, 19:40
Сегодня, 19:40
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Фото: pxhere.com

5 июля состоится гала-концерт "Аялаған Астана", посвящённый Дню столицы. В акимате города рассказали, что ждёт зрителей, передаёт BaigeNews.kz.

Гала-концерт - ставшее традиционным мероприятие, на котором юные дарование могут изучать секреты сценического искусства, участвуя в дуэтах со знаменитыми артистами.

"Покорить сердца зрителей и гостей столицы приедут Нуршат Косанова, Рамина Сатыбалды, Ерсултан Омар, Жасмин Тузелова, Дамели Биржанов, Дастан Турдалы, Шерхан Арыстан, Нурмухамед Жакып. Дуэтом с юными артистами будут выступать всеми любимые Актоты Болышева, Аука, Мади Сыздыков, Казыбек Курайш и Дастан Оразбеков", - сообщили в акимате.

Шоу начнётся в Амфитеатре в 20:00.

 

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