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Кто из знаменитостей присутствует на матче сборных Казахстана и Сан-Марино

Сегодня, 21:31
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akorda.kz Сегодня, 21:31
Сегодня, 21:31
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Фото: akorda.kz

Вместе с главой государства национальную сборную Казахстана на стадионе "Астана Арена" поддерживают именитые спортсмены, ветераны спорта и деятели культуры, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Среди присутствующих Народный артист Казахстана Димаш Кудайберген, главный тренер сборной Казахстана по мини-футболу Паулу Рикарду Фигейра Силва (Кака), заслуженные ветераны футбола Михаил Гурман и Вахид Масудов, футбольный тренер Дмитрий Огай, олимпийские чемпионы Ольга Рыпакова, Дмитрий Баландин и другие.

К этому моменту сборная Казахстана забила первый гол в ворота соперников. Его автором стал Ислам Чесноков.

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