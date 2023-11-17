Кто из знаменитостей присутствует на матче сборных Казахстана и Сан-Марино

Вместе с главой государства национальную сборную Казахстана на стадионе "Астана Арена" поддерживают именитые спортсмены, ветераны спорта и деятели культуры, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Среди присутствующих Народный артист Казахстана Димаш Кудайберген, главный тренер сборной Казахстана по мини-футболу Паулу Рикарду Фигейра Силва (Кака), заслуженные ветераны футбола Михаил Гурман и Вахид Масудов, футбольный тренер Дмитрий Огай, олимпийские чемпионы Ольга Рыпакова, Дмитрий Баландин и другие.

К этому моменту сборная Казахстана забила первый гол в ворота соперников. Его автором стал Ислам Чесноков.