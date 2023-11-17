Кто из знаменитостей присутствует на матче сборных Казахстана и Сан-Марино
Сегодня, 21:31
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Сегодня, 21:31Сегодня, 21:31
214Фото: akorda.kz
Вместе с главой государства национальную сборную Казахстана на стадионе "Астана Арена" поддерживают именитые спортсмены, ветераны спорта и деятели культуры, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Среди присутствующих Народный артист Казахстана Димаш Кудайберген, главный тренер сборной Казахстана по мини-футболу Паулу Рикарду Фигейра Силва (Кака), заслуженные ветераны футбола Михаил Гурман и Вахид Масудов, футбольный тренер Дмитрий Огай, олимпийские чемпионы Ольга Рыпакова, Дмитрий Баландин и другие.
К этому моменту сборная Казахстана забила первый гол в ворота соперников. Его автором стал Ислам Чесноков.
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