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Кто из самовыдвиженцев стал депутатом мажилиса в Казахстане Сегодня, 19:44
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Сегодня, 19:44
221

Кто из самовыдвиженцев стал депутатом мажилиса в Казахстане

В ЦИК назвали имена самовыдвиженцев-одномандатников, набравших наибольшее число голосов избирателей в регионах, передаёт BaigeNews.kz.

Результаты голосования по одномандатным округам. Лидеры:

Астана. По избирательному округу №1 в бюллетень включены 37 кандидатов. Даулет Турлыханов набрал 71 698 голосов. По округу №2 в списке 34 кандидата. Даулет Мукаев набрал 51 769 голосов.

Алматы. Избирательный округ №3, 30 кандидатов, Ермурат Бапи набрал 23 690 голосов. Округ №4, 28 кандидатов, Ерлан Стамбеков - 15 930 голосов. Округ №5, 24 кандидата внесены в бюллетень, Бакытжан Базарбек набрал 22 685 голосов.

Шымкент. Избирательный округ №6, восемь кандидатов, Данабек Исабеков - 21 098 голосов. Округ №7, в бюллетень внесены семь кандидатов, Болатбек Нажметдинулы получил голоса 19 851 избирателя.

Область Абай - из семи кандидатов Нуртай Сабильянов набрал большее число голосов - 131 872.

Акмолинская область. В бюллетени включены 10 кандидатов, Айна Мысыралимова набрала 154 587 голосов.

Актюбинская область - Казыбек Алишев

Алматинская область - Ардак Назаров, Данияр Каскарауов

Атырауская область - Адиль Жубанов

ЗКО - Абзал Куспан

Жамбылская область - Мукаш Искандиров, Гульдана Нурымова

Область Жетысу - Руслан Кожасбаев

Карагандинская область - Кудайберген Бексултанов, Арман Калыков

Костанайская область - Еркин Абил

Кызылординская область - Мархабат Жайымбетов

Мангистауская область - Едил Жанбыршин

Павлодарская область - Жаркынбек Амантай

СКО - Еркебулан Мамбетов

Туркестанская область - Кайрат Балабиев, Уласбек Садибеков, Темир Кырыкбаев

Область Улытау - Ерболат Сатыбалдин

ВКО - Лукбек Тумашинов

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Сегодня, 19:44
221
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