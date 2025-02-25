C 28 февраля по 2 марта в Ташкенте пройдут соревнования по дзюдо серии Grand Slam. Среди именитых спортсменов в списке участников значатся и казахстанские дзюдоисты, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Участие в турнире подтвердили 246 дзюдоистов из 23 стран.

Тренерский штаб сборной Казахстана объявил состав на эти соревнования. За медали поборются 20 казахстанцев.

Мужчины: Альжан Нурадл (60 кг), Магжан Шамшадин (60 кг), Бомша Ердаулет (66 кг), Ержан Еренгаипов (66 кг), Есет Куанов (73 кг), Бакытжан Абдурахманов (73 кг), Абылайхан Жубаназар (81 кг), Айдар Арапов (90 кг), Ермахан Ануарбек (90 кг), Бейбит Мадиев (-100 кг), Марат Байкамов (-100 кг), Еламан Ергалиев (+100 кг).

Женщины: Галия Тынбаева (48 кг), Диана Буркеева (-48 кг), Кундыз Жылкыбай (52 кг), Бахыт Куссакбаева (57 кг), Эсмигуль Куюлова (63 кг), Кристина Сотникова (70 кг), Аруна Жангельдина (-78 кг), Назгуль Маратова (+78 кг).

В НОК отметили, что для казахстанских дзюдоистов сезон начался не триумфально. Первый турнир Grand Slam в этом сезоне прошел 1-2 февраля в Париже, однако национальная сборная в нём не участвовала. С 14 по 16 февраля старт состоялся в Баку, но казахстанцы не показали высоких результатов.

Единственную медаль завоевал Ерасыл Кажыбаев в весовой категории свыше 100 кг. Седьмые места заняли Ислам Токтасын (до 73 кг), Мейрижан Жумабек (до 81 кг) и Ислам Бозбаев (до 100 кг).

Сильную команду в Баку выставят Япония, Узбекистан. За медали будут также биться чемпион мира Нурали Эмомали (Таджикистан), россияне Аюб Блиев, Данил Лаврентьев, Яго Абуладзе, многократный призер Grand Slam Седрик Ривол (Франция) и многие другие.

В женских соревнованиях к числу фавориток можно отнести нашу Галию Тынбаеву. Она не раз поднималась на пьедестал на различных стартах.