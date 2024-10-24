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Кто из казахстанцев победил на молодежном чемпионате мира по боксу?

Сегодня, 14:14
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IBA Сегодня, 14:14
Сегодня, 14:14
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Фото: IBA

В черногорской Будве проходит молодежный чемпионат мира по боксу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

Стали известны результаты казахстанских спортсменов в первый день:

  • Аружан Жангабаева (до 63 килограммов) в стартовом бою одержала победу над россиянкой Миланой Дзугаевой;
  • Алексей Хаванцев, выступающий в весе до 60 килограммов, оказался сильнее Алихана Майранбекова (Кыргызстан);
  • К сожалению, завершил выступление на ЧМ Бахытжан Айтмуханов (до 86 килограммов). Он уступил Андрею Румянцеву (Беларусь);
  • Толганай Касымхан (до 60 килограммов) на старте одержала победу над Меной Юли (Венесуэла).

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