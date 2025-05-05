Кто из казахстанских военнослужащих примет участие в Параде Победы в Москве
Репетиции идут полным ходом.
Сегодня, 19:55
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Сегодня, 19:55Сегодня, 19:55
69Фото: Минобороны РК
Военнослужащие 37-й десантно-штурмовой бригады Вооружённых сил РК представят страну на военном параде в Москве, приуроченном к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, передаёт BaigeNews.kz.
Бойцы "крылатой пехоты", входящие в состав Десантно-штурмовых войск имени Героя Советского Союза генерал-майора Ивана Панфилова, пройдут торжественным маршем по Красной площади под синим флагом Казахстана. Бригада входит в Коллективные силы оперативного реагирования ОДКБ и является соединением постоянной боевой готовности.
Ранее сообщалось о том, кто приглашён на военный парад в Астане.
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