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пресс-службы ФТК Сегодня, 09:03
50
Сегодня, 09:03
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Фото: пресс-службы ФТК

Кто из казахстанских теннисистов сыграет на "Мастерсе" в США

Стали известны результаты жеребьёвки мужского и женского "Мастерса", который стартует 9 марта. "Мастерс" в Индиан-Уэллсе (США) часто называют ещё неофициальным пятым "Большим шлемом", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ФТК.

Лидер женской сборной Казахстана, 10-я ракетка мира Елена Рыбакина, начнёт выступление со второго круга, где сыграет с победительницей противостояния между Слоан Стивенс (США) и Софьей Кенин (США). В первом матче Юлия Путинцева (42 WTA) сразится с чешкой Каролиной Муховой (76 WTA). В парном разряде честь Казахстана будет защищать Анна Данилина.

Соперник первой мужской ракетки Казахстана Александра Бублика (46 АТР) определится позже по итогам квалификации.

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#теннис #спорт #США
BaigeNews.kz
Сегодня, 09:03
50
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