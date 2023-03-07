Кто из казахстанских теннисистов сыграет на "Мастерсе" в США

Фото: пресс-службы ФТК

Стали известны результаты жеребьёвки мужского и женского "Мастерса", который стартует 9 марта. "Мастерс" в Индиан-Уэллсе (США) часто называют ещё неофициальным пятым "Большим шлемом", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ФТК.

Лидер женской сборной Казахстана, 10-я ракетка мира Елена Рыбакина, начнёт выступление со второго круга, где сыграет с победительницей противостояния между Слоан Стивенс (США) и Софьей Кенин (США). В первом матче Юлия Путинцева (42 WTA) сразится с чешкой Каролиной Муховой (76 WTA). В парном разряде честь Казахстана будет защищать Анна Данилина.



Соперник первой мужской ракетки Казахстана Александра Бублика (46 АТР) определится позже по итогам квалификации.