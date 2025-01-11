В воскресенье в Мельбурне стартует очередной розыгрыш Открытого чемпионата Австралии, участие в котором примут и казахстанские теннисисты, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Среди представителей Казахстана первым на корт Australian Open-2025 выйдет Александр Шевченко (72-я ракетка мира). Он встретится с испанцем Карлосом Алькарасом, занимающим третье место в мировом рейтинге. Матч запланирован на понедельник, 13 января, в 13:00 по времени Астаны.

Другие казахстанцы — Александр Бублик, Елена Рыбакина и Юлия Путинцева — проведут свои стартовые поединки уже в последующие дни.

Напомним, что Бублик в первом круге встретится с с аргентинцем Франсиско Серундоло (31-е место), Рыбакина сыграет с австралийкой Эмерсон Джонс (371), а Путинцевой предстоит поединок с армянской спортсменкой Элиной Аванесян (44).