В столице Южной Кореи 13-25 декабря пройдёт четвёртый этап серии World Tour по шорт-треку. В нём примет участие команда Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Национальный Олимпийский комитет РК.

Тренерский штаб не стал делать перестановки в составе, в Сеуле выступят те спортсмены, которые бежали на предыдущем этапе: Денис Никиша, Абзал Ажгалиев, Мерсаид Жаксыбаев, Адиль Галиахметов, Глеб Ивченко, Айбек Насен, Ольга Тихонова, Яна Хан, Малика Ермек, Алина Ажгалиева, Мадина Жанбусинова, Зейнеп Кумаркан.

Напомним, ранее сообщалось, что женская команда Казахстана по шорт-треку завоевала "бронзу" в Пекине.