Кто из казахстанских боксёров выступит на чемпионате Азии 7 декабря
Казахстанские спортсменки примут участие в девяти боях за выход в финал.
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7 декабря на чемпионате Азии по боксу пройдёт первый день полуфиналов. Казахстанские боксёры примут участие в девяти боях за выход в финал, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.
На ринг в Чиангмае (Таиланд) выйдут представительницы женской команды.
До 48 кг Айгерим Саттыбаева — Фарзона Фазилова (Узбекистан)
До 52 кг Жазира Оракбаева — Феруза Казакова (Узбекистан)
До 57 кг Улжан Сарсенбек — Пунрави Руенрос (Таиланд)
До 60 кг Виктория Графеева — Порнтип Буапа (Таиланд)
До 63 кг Аида Абикеева — Тхананья Сомнуек (Таиланд)
До 66 кг Милана Сафронова — Навбахор Хамидова (Узбекистан)
До 70 кг Наталья Богданова — Анастасия Черноколенко (Украина)
До 75 кг Диана Магауияева — Лина Ванг (Китай)
До 81 кг Гульсая Ержан — Cохиба Рузметова
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