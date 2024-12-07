7 декабря на чемпионате Азии по боксу пройдёт первый день полуфиналов. Казахстанские боксёры примут участие в девяти боях за выход в финал, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

На ринг в Чиангмае (Таиланд) выйдут представительницы женской команды.

До 48 кг Айгерим Саттыбаева — Фарзона Фазилова (Узбекистан)

До 52 кг Жазира Оракбаева — Феруза Казакова (Узбекистан)

До 57 кг Улжан Сарсенбек — Пунрави Руенрос (Таиланд)

До 60 кг Виктория Графеева — Порнтип Буапа (Таиланд)

До 63 кг Аида Абикеева — Тхананья Сомнуек (Таиланд)

До 66 кг Милана Сафронова — Навбахор Хамидова (Узбекистан)

До 70 кг Наталья Богданова — Анастасия Черноколенко (Украина)

До 75 кг Диана Магауияева — Лина Ванг (Китай)

До 81 кг Гульсая Ержан — Cохиба Рузметова