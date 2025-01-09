9 января в германском Оберхофе стартует очередной этап Кубка мира по биатлону, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Национальный Олимпийский комитет РК.

Команду Казахстана на нем представят восемь биатлонистов.

"На старт выйдут Александр Мухин, Асет Дюсенов, Владислав Киреев, Вадим Куралес, Ольга Полторанина, Арина Крюкова, Полина Егорова и Галина Вишневская-Шепоренко", - говорится в сообщении НОК РК.

Первой горкой станет женский спринт. Он состоится сегодня. Начало в 18:20 по времени Астаны.

Завершится ЭКМ 12 января.

Напомним, ранее сообщалось, что казахстанские студенты отправятся на ХХХІІ Всемирную зимнюю Универсиаду.