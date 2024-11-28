Кто из Казахстана выступит в Финляндии на Этапе Кубка мира по лыжным гонкам

В Финляндии 25 ноября стартует этап Кубка мира по лыжным гонкам. Он пройдёт в городе Руке. Состав казахстанской команды представил тренерский штаб, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на НОК РК.

"У мужчин на старт выйдут Наиль Башмаков, Федор Карпов, Олжас Климин, Святослав Матасов, Владислав Ковалев, Виталий Пухкало и Ернар Нурсбеков", - говорится в сообщении комитета.

В женских соревнованиях примут участие Дарья Ряжко, Надежда Степашкина, Камила Махмутова, Камила Ельгазинова, Ангелина Шурыга, Ксения Шалыгина.

Завершится ЭКМ 1 декабря.

Напомним, ранее казахстанский шорт-трекист завоевал серебро в Италии.