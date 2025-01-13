Кто из Казахстана выступит против Пакистана на Кубке Дэвиса
Игры пройдут на закрытом хардовом корте Beeline Arena в Астане.
Сегодня, 19:27
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Сегодня, 19:27Сегодня, 19:27
70Фото: НОК РК
Мужская команда Казахстана по теннису с 1 по 2 февраля сыграет матч первой Мировой группы Кубка Дэвиса против Пакистана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Национальный Олимпийский комитет РК.
Тренерский штаб во главе с Юрием Щукиным выбрал следующий состав:
- Александр Шевченко;
- Тимофей Скатов;
- Дмитрий Попко;
- Бейбит Жукаев;
- Денис Евсеев.
Игры пройдут на закрытом хардовом корте Beeline Arena в Астане. Отборочные матчи Кубка Дэвиса будут состоять из четырех одиночных и одной парной встреч и пройдут в трехсетовом формате.
Напомним, ранее сообщалось, что Алан Курмангалиев выступит на крупном турнире в Тунисе.
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