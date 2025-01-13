  • 13 Января, 19:56
  • BAIGENEWS

Кто из Казахстана выступит против Пакистана на Кубке Дэвиса

Игры пройдут на закрытом хардовом корте Beeline Arena в Астане.

Сегодня, 19:27
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НОК РК Сегодня, 19:27
Сегодня, 19:27
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Фото: НОК РК

Мужская команда Казахстана по теннису с 1 по 2 февраля сыграет матч первой Мировой группы Кубка Дэвиса против Пакистана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Национальный Олимпийский комитет РК.

Тренерский штаб во главе с Юрием Щукиным выбрал следующий состав:

  • Александр Шевченко;
  • Тимофей Скатов;
  • Дмитрий Попко;
  • Бейбит Жукаев;
  • Денис Евсеев.

Игры пройдут на закрытом хардовом корте Beeline Arena в Астане. Отборочные матчи Кубка Дэвиса будут состоять из четырех одиночных и одной парной встреч и пройдут в трехсетовом формате.

Напомним, ранее сообщалось, что Алан Курмангалиев выступит на крупном турнире в Тунисе.

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