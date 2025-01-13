Мужская команда Казахстана по теннису с 1 по 2 февраля сыграет матч первой Мировой группы Кубка Дэвиса против Пакистана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Национальный Олимпийский комитет РК.

Тренерский штаб во главе с Юрием Щукиным выбрал следующий состав:

Александр Шевченко;

Тимофей Скатов;

Дмитрий Попко;

Бейбит Жукаев;

Денис Евсеев.

Игры пройдут на закрытом хардовом корте Beeline Arena в Астане. Отборочные матчи Кубка Дэвиса будут состоять из четырех одиночных и одной парной встреч и пройдут в трехсетовом формате.

Напомним, ранее сообщалось, что Алан Курмангалиев выступит на крупном турнире в Тунисе.