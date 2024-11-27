  • 27 Ноября, 12:45
  • BAIGENEWS

Кто из Казахстана поедет на Кубок мира по биатлону

Определены девять биатлонистов.

Сегодня, 11:12
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НОК РК Сегодня, 11:12
Сегодня, 11:12
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Фото: НОК РК

Первый этап Кубка мира по биатлону начнётся 30 ноября в Финляндии, соревнования пройдут в городе Контиолахти, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Национальный Олимпийский комитет РК.

Участие от Казахстана примут девять спортсменов:

  • Асет Дюсенов;
  • Александр Мухин;
  • Владислав Киреев;
  • Вадим Куралес;
  • Кирилл Бауэр;
  • Арина Крюкова;
  • Галина Вишневская-Шепоренко;
  • Ольга Полторанина;
  • Полина Егорова.

Международные соревнования продлятся до 8 декабря. 

Ранее сообщалось, что казахстанский шорт-трекист завоевал серебро в Италии.

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