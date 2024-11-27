Кто из Казахстана поедет на Кубок мира по биатлону

Первый этап Кубка мира по биатлону начнётся 30 ноября в Финляндии, соревнования пройдут в городе Контиолахти, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Национальный Олимпийский комитет РК.

Участие от Казахстана примут девять спортсменов:

Асет Дюсенов;

Александр Мухин;

Владислав Киреев;

Вадим Куралес;

Кирилл Бауэр;

Арина Крюкова;

Галина Вишневская-Шепоренко;

Ольга Полторанина;

Полина Егорова.

Международные соревнования продлятся до 8 декабря.

Ранее сообщалось, что казахстанский шорт-трекист завоевал серебро в Италии.