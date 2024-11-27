Кто из Казахстана поедет на Кубок мира по биатлону
Определены девять биатлонистов.
Сегодня, 11:12
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Сегодня, 11:12Сегодня, 11:12
136Фото: НОК РК
Первый этап Кубка мира по биатлону начнётся 30 ноября в Финляндии, соревнования пройдут в городе Контиолахти, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Национальный Олимпийский комитет РК.
Участие от Казахстана примут девять спортсменов:
- Асет Дюсенов;
- Александр Мухин;
- Владислав Киреев;
- Вадим Куралес;
- Кирилл Бауэр;
- Арина Крюкова;
- Галина Вишневская-Шепоренко;
- Ольга Полторанина;
- Полина Егорова.
Международные соревнования продлятся до 8 декабря.
Ранее сообщалось, что казахстанский шорт-трекист завоевал серебро в Италии.
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