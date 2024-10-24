Кто из Казахстана поедет на Кубок Билли Джин Кинг по теннису

Капитан женской команды Казахстана по теннису Юрий Щукин объявил на матч первой мировой группы Кубка Билли Джин Кинг против Южной Кореи. Встреча пройдет 16-17 ноября в столичном национальном теннисном центре Beeline Arena, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Национальный Олимпийский комитет РК.

"В настоящее время наши спортсменки готовятся к выступлению против Кореи. В состав национальной сборной заявлены Елена Рыбакина, Зарина Дияс, Юлия Путинцева, Анна Данилина, Жибек Куламбаева. Лидер нашей сборной Елена Рыбакина до конца этого игрового сезона планирует сыграть на Итоговом турнире WTA, куда она отобралась за счет успешных результатов в начале года. Сейчас Елена чувствует себя хорошо, и если в Эр-Рияде получится показать уверенную игру, она твердо настроена сыграть в матчах против команды Кореи. Зарина Дияс набрала хорошую форму и на прошлой неделе выиграла турнир в Турции, что позволяет рассчитывать на неё в одиночке наравне с Юлией Путинцевой, и мы рады ее возвращению", - сказал Щукин.

В паре Анна Данилина выиграла турнир в Китае и готова сыграть ключевую роль в парной комбинации в Астане. Жибек Куламбаева в этом месяце поднялась на самую высокую для себя позицию в парном рейтинге и уже имеет опыт выступления за сборную.