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Кто из иностранцев чаще всего посещает Казахстан - рейтинг Минкультуры и спорта
Граждане Турции, США, Великобритании и Германии вошли в топ-10 иностранцев, посетивших Казахстан с начала 2023 года. Об этом сообщил вице-министр культуры и спорта РК Ержан Еркинбаев, передаёт BaigeNews.kz.
В 2023-м году нашу страну увидели почти 2,5 тысячи граждан Турции, около 1,4 тысячи граждан Германии, около 1,4 тысячи граждан США и почти 1,2 тысячи туристов из Великобритании.
Что касается гостей из ближнего зарубежья, в первой десятке — Россия более 58,2 тысячи туристов, Узбекистан - более 11,2 тысячи, Кыргызстан - около трёх тысяч, КНР - более 2,3 тысячи, Таджикистан - также более 2,3 тысячи граждан.
Растёт интерес к республике у гостей из Индии. С начала года около трёх тысяч граждан этой страны приехали в Казахстан. Недавно именно в Индии Казахстан получил престижную туристическую премию.
Как пункт назначения лидирует Алматы, принявший около 40 тысяч туристов. Далее следуют Астана (более 22 тысяч), Актюбинская область (4 733), Атырауская область (4 212), Мангистауская область (3 023), Западно-Казахстанская область (2 778), Павлодарская область (2 719), Северно-Казахстанская область (2 651), Шымкент (2 586) и Карагандинская область (2 573).
"Основной поток туристов принимают отели Алматы и Астаны. В десятке самых востребованных мест размещения — гостиницы этих двух мегаполисов. При этом гостей с начала года приняли 16 654 физических и 6 746 юридических лиц по всему Казахстану", — отметил вице-министр культуры и спорта РК Ержан Еркинбаев.
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