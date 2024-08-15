Кто из детей может рассчитывать на помощь в сборах в школу в Астане

В Астане в рамках "Всеобщего обязательного обучения" в новом учебном году предусмотрено оказание материальной и финансовой помощи отдельным категориям учащихся для приобретения одежды, обуви, канцелярских принадлежностей. Об этом сообщил руководитель управления образования столицы Касымхан Сенгазыев на августовском форуме педагогов 2024 года, передает корреспондент BaigeNews.kz.

"В предстоящем учебном году размер материальной помощи составляет 43 407 тенге на одного ребенка. На сегодняшний день охвачено 12 027 детей. Управлением образования проведены разъяснительные работы по вопросу данной услуги с руководителями школ", - сказал Касымхан Сенгазыев.

Для получения государственной услуги необходимо подать заявление в школу с приложением документов.

Помощь оказывается школьникам относящимся к одной из следующих категорий:

дети из семей, имеющих право на получение АСП; дети из семей, не получающих АСП, в которых среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума; дети - сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, проживающие в семьях; дети из семей, требующих экстренной помощи в результате чрезвычайных ситуаций; иные категории (семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, и семьи, воспитываюшие детей с ограниченными возможностями).

Отмечается, что на сегодняшний день в школы столицы поступило более 12 тысяч обращений. Все они были отработаны.

В рамках республиканской акции "Дорога в школу" помощь оказывается малообеспеченным и многодетным семьям, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Всего планируется охватить более 8 500 детей из социально-уязвимых категорий.