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  • Кто и как будет проверять знание казахского языка у кандидатов в президенты РК
pixabay.com Сегодня, 19:55
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Фото: pixabay.com

Кто и как будет проверять знание казахского языка у кандидатов в президенты РК

Принято постановление ЦИК РК "Об образовании лингвистической комиссии по установлению свободного владения кандидатами в Президенты Республики Казахстан государственным языком", передаёт BaigeNews.kz.

В состав комиссии вошли:

  1. Ахметов Әділ Құрманжанұлы, доктор филологических наук, профессор, заслуженный деятель Республики Казахстан;
  2. Есім Ғарифолла, доктор философских наук, академик Национальной академии наук РК, писатель, абаевед;
  3. Дәдебаев Жанқара Дәдебайұлы, доктор филологических наук, профессор, академик Национальной академии наук РК, член Союза писателей Казахстана;
  4. Құрманбай Гүлтас Сайынқызы, завкафедрой казахского языка, литературы и культуры Назарбаев Университета, доктор педагогических наук, профессор;
  5. Қамзабекұлы Дихан, доктор филологических наук, профессор, академик Национальной академии наук РК, гендиректор газеты "Егемен Казахстан";
  6.  Фазылжанова Анар Муратовна, директор Института языкознания имени Ахмета Байтурсынулы, кандидат филологических наук.

Как сообщил секретарь ЦИК РК Мухтар Ерман, для установления свободного владения государственным языком кандидатом в Президенты РК требуется:

  • написание письменного задания на тему, предложенную лингвистической комиссией, объёмом не более двух страниц;
  • чтение печатного текста, предложенного лингвистической комиссией, объёмом не более трёх страниц; 
  • публичное выступление на заданную лингвистической комиссией тему не менее 15 минут.

Процедура установления свободного владения кандидатом госязыком не распространяется на действующего Президента Республики, кандидатура которого повторно выдвинута на следующий срок полномочий.

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#выборы #ЦИК #казахский язык
Журналист
Сегодня, 19:55
156
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