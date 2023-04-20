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BaigeNews.kz/ Артем Чурсинов Сегодня, 13:08
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Сегодня, 13:08
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Фото: BaigeNews.kz/ Артем Чурсинов

Кто финансирует главную казахстанскую мечеть в Астане

Кто финансирует работу главной казахстанской мечети в Астане, рассказал министр финансов Ерулан Жамаубаев в кулуарах мажилиса, передаёт BaigeNews.kz.

Журналисты задали министру вопрос о том, финансирует ли канцелярия первого президента главную мечеть. 

"Насколько мне известно, данная мечеть финансируется из местного бюджета города Астаны. Поэтому из республиканского бюджета не выделяем деньги на содержание местной мечети", - ответил Жамаубаев. 

Напомним, Главная мечеть Казахстана является одной из крупнейших мечетей мира и крупнейшей в Центральной Азии.

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Журналист
Сегодня, 13:08
79
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