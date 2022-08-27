Кто ест сахар за бюджетные деньги? Новый выпуск "Истории одной госзакупки"

В новом выпуске программы "История одной госзакупки" журналисты BaigeNews.kz рассказывают о том, какие госорганизации больше всех закупают сахар за бюджетные деньги. Учитывая, какой ажиотаж возник вокруг этого сладкого продукта, и насколько подскочили цены на него, мы составили рейтинг - в каких регионах и за какую цену покупают сахар.

Согласно анализу, первое место уверенно занимает город Алматы – с января по июль 2022 года алматинские государственные организации закупили сахара на 160 миллионов тенге. Следом идет Восточно-Казахстанская область, где потратили на это дело 158 миллионов тенге. Тройку лидеров - любителей сахара замыкает Нур-Султан. В столице на сладкие покупки потратили 114 миллионов тенге. Меньше всего сахар потребляют в Туркестанской области. Там на его покупку потратили за полгода чуть более 40 миллионов тенге из бюджета.

Мы решили взять Алматы и Нур-Султан и выяснить, какие государственные и коммунальные организации двух столиц, в каком количестве приобретали сахар последние шесть месяцев. Судя по собранной на портале госзакупок информации, больше всего сахара в Алматы потребляют в городском перинатальном центре. В этом году они закупили почти 5 тонн сахара. На это они потратили из бюджета 1 302 285.60 тенге.

На втором месте по употреблению этого продукта в южной столице - Алматинская многопрофильная клиническая больница. Там с начала года приобрели 4,5 тонны сахара. Бюджет из-за этого оскудел на 1 359 210.54 тенге. Администрация больницы заплатила за каждый килограмм сахара 350 тенге.

А как обстоит дело с покупкой сахара в Нур-Султане, смотрите в нашей программе.