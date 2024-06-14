"Кто, если не мы" - продолжается Road-эстафета партии "AMANAT"

Продолжается Road-эстафета партии "AMANAT" и молодежного крыла "Жастар рухы" по очистке трассы "Астана – Алматы" от мусора в рамках общенациональной инициативы президента "Таза Қазақстан", передаёт BaigeNews. Помимо участников из Астаны, Карагандинской и Жамбылской областей к ним присоединились добровольцы Алматинской области.

На участке трассы "Астана – Алматы" в Жамбылской области протяженностью 224 км активисты и волонтеры "Жастар Рухы" собрали с обочин более 10 тонн мусора. И сегодня группа добровольцев достигла Алматинской области. Таким образом, более 1 тысячи км трассы уже очищено.

"Мы приняли эстафету с Жамбылской области. Уже на границе двух областей, возле села Каншенгель, к акции подключились 250 жителей Жамбылского района. Далее мы продолжили в селе Акши Илийского района, где помимо активистов и волонтеров, местные жители также занимаются уборкой", – сказал председатель Алматинского областного филиала партии "AMANAT" Куат Байгоджаев.

Отметим, что мусор, собранный вокруг трассы "Караганда – Балхаш", вывозится на полигоны. В этом направлении содействие оказывают АО "НК "КазАвтоЖол".

"Кто, если не мы? Когда, если не теперь? Это моя родная земля, и мне обидно, что люди проезжают мимо, и бывает, что выбрасывают мусор просто так, по пути. Поэтому я считаю, что нет ничего удивительного в интересе людей к этой эстафете", – считает жительница села Каншегель Баян Нуржанкызы.

Напомним, ранее партия "AMANAT" запустила еженедельную экологическую акцию "Таза бейсенбі" в рамках общенациональной инициативы президента "Таза Қазақстан". Составлены карты загрязненных территорий населенных пунктов, на основании которых определены 475 участков по всей стране из придорожных территорий, промышленных зон, жилых кварталов, социальных объектов и многих других.

Стоит отметить, что сразу по окончании острой фазы паводкового периода около 4 тысяч активистов "AMANAT" и волонтеров "Жастар Рухы" помогали пострадавшим привести в порядок их дома после наводнений. Все партийцы во всех регионах страны регулярно проводят уборку парков, скверов, дворов, занимаются очисткой историко-культурных и природных памятников, организуют субботники, посадку деревьев и другие мероприятия. Например, 27 апреля по всей стране партийцы высадили 55 тысяч деревьев, и это только за один день.

Также, решение экологических проблем является важным приоритетом в предвыборной программе партии "AMANAT". В рамках реализации предвыборных обещаний в прошлом году проведена посадка 302,7 млн деревьев на землях государственного лесного фонда. Кроме того, на 39 крупных промышленных предприятиях установлены автоматизированные системы мониторинга выбросов.

К 2027 году в рамках предвыборной программы партии планируется увеличить долю переработки и утилизации твердых бытовых отходов до 36%, восстановить экосистему реки Жайык, обеспечить стабильный приток воды в озеро Балхаш, внедрить индекс качества воздуха, снизить до 40% нормативы выбросов предприятий в загрязненных населенных пунктах, а также возвести 14 новых и реконструировать 16 действующих водохранилищ.