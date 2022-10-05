"Кто даёт взятку, тот своевременно отправляет свой груз" - Антикор о коррупции в КТЖ

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Антикоррупционная служба РК обнародовала множество коррупционных рисков в работе нацкомпании "Қазақстан темір жолы", передаёт BaigeNews.kz.

Этот вопрос обсуждался на совещании с участием представителей самого КТЖ, НПП "Атамекен", членов Общественного совета и грузоотправителей, сообщает пресс-служба Агентства по противодействию коррупции РК.

Выявлены административные барьеры и коррупционные схемы при подаче вагонов, отсутствие должной цифровизации, прямой контакт железнодорожников с предпринимателями, предоставление заявок в бумажной форме и другое.

Выявленные коррупционные риски подтверждаются и уголовной статистикой.

Так, за последние пять лет зарегистрировано 136 уголовных дел в отношении должностных лиц КТЖ и его подведомственных организаций. По ним осуждено 52 человека. Большинство преступлений в этой сфере приходится на факты взяточничества (70%) и хищения (13%).

В основном преступления связаны с получением незаконных вознаграждений при подписании актов выполненных работ, приёмом на работу и переводами по службе, а также ускоренной и беспрепятственной подачей вагонов и тепловозов для перевозки грузов.

В своем выступлении первый заместитель председателя Антикора Дмитрий Малахов отметил, что согласно анализу в отдельных подразделениях КТЖ созданы коррупционные схемы по манипуляции с вагонами. Из-за искусственных барьеров и непрозрачной процедуры их распределения бизнесмены вынуждены неформально решать свои вопросы за деньги.

"На деле получается так – кто даёт взятку, тот и своевременно отправляет свой груз. Все эти проблемы подтверждаются не только доводами предпринимателей, но и конкретными материалами уголовных дел. Буквально недавно осуждены руководители подразделения КТЖ по Костанайской области, которые организовали преступную схему по подаче вагонов за незаконные вознаграждения", – подчеркнул Малахов.

Так, по уголовному делу в отношении экс-главы костанайского филиала "Казтеміртранс" Усабекова обнаружены непрозрачные процессы, которые позволяли ему самовольно решать вопрос предоставления или отказа в вагонах.

Предприниматели, которых лоббировал Усабеков, в течение суток получали свои вагоны даже в период их дефицита, когда другим приходилось ждать своей очереди неделями.

Усабеков приговорён к шести годам лишения свободы, а фирме-взяткодателю вынесен штраф в размере 24 миллионов тенге.

По итогам совещания Малахов отметил, что озвученные рекомендации будут находиться на строгом контроле Антикоррупционной службы и призвал КТЖ незамедлительно приступить к решению этих проблем.