Кто будет расследовать экстренную посадку Swissair в Астане

Вице-министр транспорта Талгат Ластаев рассказал, кто будет расследовать экстренную посадку самолета в Астане. Воздушное судно компании Swissair летело из Токио в Цюрих, передаёт BaigeNews

"Да, инцидент произошел. Была экстренная посадка данного воздушного судна. Пассажир сейчас действительно находится в реанимации. Буквально на днях борт после соответствующего обследования вылетел обратно в страну базировки. Все пассажиры были доставлены до места назначения другим воздушным судном", - сообщил Талгат Ластаев.

Он же рассказал, кто будет расследовать данный инцидент.