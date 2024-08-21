Кто будет расследовать экстренную посадку Swissair в Астане
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Вице-министр транспорта Талгат Ластаев рассказал, кто будет расследовать экстренную посадку самолета в Астане. Воздушное судно компании Swissair летело из Токио в Цюрих, передаёт BaigeNews
"Да, инцидент произошел. Была экстренная посадка данного воздушного судна. Пассажир сейчас действительно находится в реанимации. Буквально на днях борт после соответствующего обследования вылетел обратно в страну базировки. Все пассажиры были доставлены до места назначения другим воздушным судном", - сообщил Талгат Ластаев.
Он же рассказал, кто будет расследовать данный инцидент.
"Согласно требованию расследовать данный инцидент будет страна регистрации воздушного судна, то есть Швейцария. Результаты расследования предоставим, как будет завершена процедура", - отметил он.
Самое читаемое
- Семейная фотосессия министра обороны Казахстана попала в Сеть
- Стрельба в Акколе: двое мужчин убиты, пятеро детей остались сиротами
- Новые ограничения могут ввести для казахстанских таксистов
- Сенсационная казахстанская теннисистка взлетела почти на 200 строк в мировом рейтинге
- Новый механизм борьбы с задержками авиарейсов хотят внедрить в Казахстане