Кто будет представлять Казахстан на летних Паралимпийских играх в Париже

Церемония открытия 17-х летних Паралимпийских игр состоится 28 августа на площади Согласия в центре Парижа, недалеко от Елисейских полей с их Триумфальной аркой и сада Тюильри, возле зданий Национального собрания и Гран-Пале. Знамя Казахстана на этой исторической церемонии (впервые в истории Паралимпиад открытие пройдет вне стадиона) понесет Севда Алиева, выступающая в пара пулевой стрельбе. Корреспондент BaigeNews.kz встретился с паралимпийской сборной и узнал, какие рекорды они уже поставили до начала соревнований.

На Паралимпиаду в Париж защищать честь Казахстана отправится 33 спортсмена в 9 видах спорта. И это рекордное количество участников от Казахстана главного старта четырехлетия – прежний рекорд был установлен в Токио (26 спортсменов в 7 видах). В Париже наша страна впервые будет представлена в паралимпийском командном виде спорта – волейболе сидя, а также дебютирует в пара настольном теннисе и пара пулевой стрельбе.

За всю историю участия Казахстана в летних Паралимпийских играх спортсмены из нашей страны выиграли 7 медалей – 2 золота, 4 серебра и 1 бронзу. Причем, все награды были завоеваны на последних двух стартах в Рио и Токио по таким видам как плавание, дзюдо и пауэрлифтинг.

Фото Александр Шахбазов.

В составе нынешней паралимпийской сборной как молодые спортсмены, так и опытные. Лидерами казахстанской команды являются паралимпийские чемпионы - пауэрлифтер Давид Дегтярев и пловчиха Зульфия Габидуллина. И если для 28-летнего Давида, выигравшего золото на предыдущей Паралимпиаде в Токио Игры в Париже будут вторыми в карьере, то обладательница золота Паралимиады-2016 в Рио 58-летняя Габидуллина примет участие в своих 4-х по счету играх.

Список титулованных атлетов в составе сборной Казахстана пополнила и серебряная призерка Паралимпиады-2016 в пауэрлифтинге 58-летняя Раушан Койшыбаева. Она едет на свои третьи в карьере игры.

"Каждое соревнование, не только Паралимпиада, важны для наших спортсменов, это дает силу, ведь с каждыми играми мы обновляем свои результаты. Лицензию в Париж было завоевать нелегко, результаты в мире растут, но я сделала это и очень горжусь. Я не останавливаюсь на завоевании лицензии и сделаю все, что в моих силах, чтобы показать максимальный результат. Интерес к паралимпийскому спорту вырос и это радует", - сказала Раушан Койшыбаева.

Серебряный призер Паралимпиады-2020 по дзюдо Ануар Сариев не выступит на играх в Париже. Как он сам говорит – не по своей вине. Дело в том, что паралимпийские соревнования в дзюдо проводятся среди слабовидящих и слепых спортсменов и для того, чтобы получить лицензию в этом виде спорта, нужно не только набрать необходимые очки, но и пройти специальную медкомиссию.

"Есть спортсмены, которые завоевали лицензию, но, к сожалению, не прошли классификацию, где-то человека четыре у нас выпали и это уже вопрос больше к Международному паралимпийскому комитету, даже к международным лицензиатам. От нас требуется предоставить медицинские документы, далее уже международный врачебный орган без нашего участия определяет категории болезней спортсменов и их распределяет по классификациям. Несмотря на эти потери, у нас рекордное количество участников - 33 спортсмена в 9 видов спорта, есть волейбол сидя – команда впервые участвует в Паралимпиаде, они шли к этому долгие 20 лет. Все вопросы, связанные со сборами, финансированием, питанием, медицинским сопровождением, решены, никаких проблем с этим нет, то есть, остаётся только спортсменам спокойно подготовиться и выступить", - пояснил Кайрат Боранбаев.

Отметим, что именно из-за врачебной проверки Казахстан не досчитается на Паралимпиаде нескольких своих лидеров-дзюдоистов, обладателей медалей Паралимпиады-2020.

Несмотря на то, что Сариев не выступит на парижском татами, в столицу Франции он едет в качестве спарринг-партнера, и личного тренера для дзюдоистки Даяны Федосовой. Ануар уверен, что с его помощью девушка, показавшая невероятный прогресс в за последние три года, сможет выиграть медаль.

Даяна родилась в Кызылорде, сначала выбрала легкую атлетику. Занималась около года, выполнила норматив мастера спорта международного класса. Но так как ее не возили на международные турниры, она забросила на какое-то время спорт. А в дзюдо пришла случайно.

"Был интерес к боевым искусствам, но родители с детства не разрешали заниматься. Когда мне исполнилось 19, я пошла на дзюдо на свой страх и риск, тем более, что мне это интересно. Ориентиром для себя считаю Олжаса Оразалыулы, моего земляка из Кызылорды, он тогда был чемпионом мира, я слышала о нем и, возможно, его победа на чемпионате мира вдохновила меня на занятия пара дзюдо. Вначале все давалось с трудом, это совершенно новый вид спорта, к которому я ранее не имела никакого отношения. Приходилось учиться всему заново, даже падениям. На тренировках снисхождений ко мне не было, шла домой после тренировок, проливала слезы и говорила себе, что не пойду больше на дзюдо. Но утром я просыпалась и на характере и выдержке снова шла в зал. А потом я влилась в тренировки, и родители, когда это увидели, были рады за меня", - рассказала Даяна.

В 2021 году девушка впервые приняла участие в Паралимпиаде, но заняла только 7-е место. За три года Даяна проделала очень большую работу, чтобы к Парижу подойти в статусе фаворита.

Возвращаясь к классификациям, отметим, что трудности с прохождением врачебной комиссии не обошли стороной и Габидуллину, которую хоть и допустили до Паралимпиады, но в другом классе.

"На Паралимпиаде в Рио я выиграла золото в классе S3, сейчас мне класс подняли до S4, будет теперь сложнее. Многие не знают, что поднятие класса – это тяжело для спортсмена. Поэтому я сейчас не в лидерах, ведь у соперников в этом новом для меня классе и руки сильнее, и спина, по здоровью они крепче, могут со старта оттолкнуться сильнее. Но все равно мы докажем, что мы сильные и постараемся побороться до конца за максимальный результат", - заявила Зульфия Габидуллина.

В состав делегации Казахстана на Паралимпиаду вошли не только спортсмены и тренеры, но и сопровождающие лица.

В оставшееся до Паралимпиады время спортсмены проводят финальные тренировки как в Алматы, так и за границей, отрабатывая последние детали перед волнительным и ответственным выступлением.

Но еще пара спортсмены Казахстана получили возможность почувствовать себя фотомоделями, приняв участие в съемках для фотовыставки "Сильные духом", открывшейся с 14 августа в одном из алматинских ТРЦ. Непростую задачу – раскрыть через фотографию внутренний мир спортсменов – взяли на себя официальный фотограф паралимпийской сборной Франции Дидье Эшлар и казахстанский фотограф Алибек Ибраев (работает под псевдонимом Оспан Али). Алибек рассказал, что для него большая честь – поработать с паралимпийцами.

"Смотря на паралимпийцев, сам начинаешь вдохновляться, мотивировать себя. Многие люди, не имеющие проблем со здоровьем, иногда пытаются давить на жалость, а в случае с паралимпийцами ощущаешь невероятную энергетику, стремление жить. Моя задача в этом проекте – показать их с тех сторон, какие не заметны большинству болельщиков. Беседуя с паралимпийцами, понимаешь, как важно мечтать и стремиться жить полноценно. Многие в 50 лет ставят на себе крест, а в нашей паралимпийской сборной, например, есть спортсменки и постарше и они едут на Паралимпиаду с целью выиграть медали", - признался фотограф.

Посол Франции в Казахстане Дидье Канесс поделился с нами секретом, что возможно фотографии казахстанских паралимпийцев увидят жители и гости Парижа – ведутся переговоры с посольством Казахстана во Франции с тем, чтобы разместить снимки на ограждении казахстанского диппредставительства во Франции.

Что касается медальных ориентиров, то в Национальном паралимпийском комитете не акцентируют внимание на медальных планах.