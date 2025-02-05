Кто будет поставлять павлодарским аграриям удешевленное топливо
Местным фермерам выделят 27 тысяч тонн льготного дизельного топлива.
Сегодня, 04:21
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Сегодня, 04:21Сегодня, 04:21
15Фото: pixabay.com
В управлении сельского хозяйства уже начали принимать заявки на участие в отборе оператора по поставке удешевленного дизтоплива сельхозтоваропроизводителям, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.
Всего для проведения весенне-полевых работ 2025 года в области выделено 27,6 тысячи тонн льготного дизельного топлива.
"Без операторских услуг стоимость одной тонны удешевленного дизельного топлива составляют 276 256 тенге за тонну или 232 тенге за литр", - сообщили в управлении.
Заявки будут принимать на протяжении следующих пяти рабочих дней по адресу улица Астана, 61, 4 этаж, 409 кабинет. Также необходимо предоставить документацию в электронном виде.
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