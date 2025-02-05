В управлении сельского хозяйства уже начали принимать заявки на участие в отборе оператора по поставке удешевленного дизтоплива сельхозтоваропроизводителям, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Всего для проведения весенне-полевых работ 2025 года в области выделено 27,6 тысячи тонн льготного дизельного топлива.

"Без операторских услуг стоимость одной тонны удешевленного дизельного топлива составляют 276 256 тенге за тонну или 232 тенге за литр", - сообщили в управлении.

Заявки будут принимать на протяжении следующих пяти рабочих дней по адресу улица Астана, 61, 4 этаж, 409 кабинет. Также необходимо предоставить документацию в электронном виде.