Кто из спортсменов Астаны будет участвовать на Паралимпиаде в Париже

От Астаны на Паралимпиаду поедут пять спорстменов. Трое из них победители Азиатских игр. Об этом на брифинге сообщил руководитель спортивного клуба для лиц с ограниченными возможностями "Елорда" акимата города Астаны Азамат Тагаев, передаёт BaigeNews.kz.

"Паралимпийские игры - одно из самых значимых соревнований, проходят после Олимпийских игр, которые проводятся раз в четыре года. С 28 августа по 8 сентября в Париже пройдут XVII Паралимпийские игры", - напомнил Азамат Тагаев.

Он отметил, что национальная сборная Казахстана имеет 33 лицензии по 9 видам спорта.

"По регионам лидируют Атырауская область - 8 лицензий, на втором месте Астана - 5 лицензий, на третьем Жамбылская область - 4 лицензии. Остальные 9 регионов имеют по 3, 2 и 1 лицензии. В составе национальной сборной на Паралимпийских играх будут выступать 5 спортсменов из Астаны по трём видам спорта. В частности, в парапулевой стрельбе - Севда Алиева, в параплавании - Сиязбек Далиев, в парадзюдо - Акмарал Науатбек, Ергали Шамей и Бауыржан Арстанбеков", - указал спикер.

Севда Алиева - спортсменка с нарушением опорно-двигательного аппарата, выступающая на коляске. Она мастер спорта по парастрельбе.

Сиязбек Далиев - мастер спорта международного класса по параплаванию, победитель Азиатских игр, наш опытный спортсмен. Он будет соревноваться на двух дистанциях: 50 метров на спине и 50 метров баттерфляем. Соревнования пройдут 3 и 6 сентября. К слову, в мировом рейтинге он входит в топ-10.

Акмарал Науатбек - заслуженный мастер спорта по парадзюдо, победительница Азиатских игр, двукратная чемпионка мира, лидер мирового рейтинга. Она выступит в категории J2 до 48 кг 5 сентября.

Ергали Шамей - заслуженный мастер спорта по парадзюдо, победитель Азиатских игр, чемпион мира. Он будет соревноваться в категории J1 до 73 кг 6 сентября. В мировом рейтинге он входит в топ-3.

Бауыржан Арстанбеков - мастер спорта международного класса, призёр Азиатских игр. Он будет выступать в категории J1 до 90 кг 7 сентября. В мировом рейтинге он занимает 6-е место.