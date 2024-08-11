Кто будет нести флаг Казахстана на закрытии Олимпиады-2024

Флагоносцами сборной Казахстана на церемонию закрытия Олимпийских игр в Париже станут Эльжана Таниева и Батырхан Толеугали, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

19-летняя Эльжана Таниева — лидер команды Казахстана по художественной гимнастике, а 17-летний Батырхан Толеугали — самый молодой таеквондист в сборной.

Напомним, грандиозное шоу закрытия состоится сегодня ночью на стадионе "Стад де Франс". Прямая трансляция начнётся в 23:15 по времени Астаны и будет доступна для просмотра на телеканалах Qazaqstan, Qazsport, Jibek Joly, "Хабар" и "Ел Арна".

Ранее, на церемонии открытии Олимпиады-2024 честь нести флаг страны выпала легкоатлетке Ольге Сафроновой и капитану сборной Казахстана по боксу Асланбеку Шымбергенову. Церемония открытия в этом году впервые проходила в необычном формате: парад спортсменов состоялся на знаменитой реке Сена, по которой каждая делегация передвигалась на отдельной лодке.

Всего в национальную сборную страны вошли 80 спортсменов. Казахстан завершил Олимпиаду в Париже с семью медалями и на 43-ем месте в медальном зачёте.

Единственное "золото" в актив записал дзюдоист Елдос Сметов, ставший лучшим в категории до 60 килограммов.

Трижды казахстанцы поднимались на вторую ступень пьедестала. С "серебром" завершили Олимпиады гимнаст Нариман Курбанов, борец греко-римского стиля Демеу Жадраев (до 77 килограммов) и боксер Нурбек Оралбай (до 80 килограммов).

Третьими на Олимпиаде стали Назым Кызайбай (бокс, до 50 килограммов), стрелки Александра Ле и Ислам Сатпаев (смешанные командные соревнования) и дзюдоист Гусман Кыргызбаев.