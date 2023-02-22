Кто будет финансировать ремонт ТЭЦ Экибастуза

Фото: exk.kz

В кулуарах правительства заместителя премьер-министра Романа Скляра спросили о ремонте экибастузской ТЭЦ, из-за которой город в разгар отопительного сезона остался без тепла, передаёт Baigenews.kz.

В частности, журналисты поинтересовалась, каким грузом ляжет на плечи налогоплательщиков финансирование ремонта аварийного предприятия, если владелец хочет отказаться от него.

"Этот вопрос пока стоит на повестке дня, рассматривается. Если государству перейдет 50% акции самой ТЭЦ, 50-процентный пакет, то мы вправе будем вкалдывать средства в ее реконструкцию именно на своей доле, в рамках своей доли будет выкладывать уже инвестор. Но возможны другие варианты, окончательно еще не отработали, сейчас преждевременно говорить об этом", - ответил Скляр.

Напомним, 28 ноября 2022 года, в Экибастузе объявили режим ЧС, который сняли 8 декабря. Позже глава Минэнерго Болат Акчулаков отметил, что коммунальная авария в Экибастузе — результат комплексной ошибки. В ведомстве комментировали, что на пяти котлоагрегатах Экибастузской ТЭЦ планируют провести капитальный ремонт