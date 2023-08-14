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КТК завершил плановые работы на выносном причальном устройстве

Сегодня, 16:15
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КТК завершил плановые работы на выносном причальном устройстве Сегодня, 16:15
Сегодня, 16:15
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В акватории Морского терминала КТК под Новороссийском завершены плановые работы на выносном причальном устройстве (ВПУ-1), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Каспийского трубопроводного консорциума.

В консорциуме сообщили, что оборудование системы отгрузки нефти введено в эксплуатацию, работает в штатном режиме.

"Техническое обслуживание оборудования ВПУ-1 было начато 20 июля 2023 года. В ходе работ были заменены два компенсатора и один морской шланг, пять шлангов были отремонтированы. 10 августа были выполнены гидравлические испытания трубной обвязки ВПУ-1 после замены компенсаторов, 11 августа успешно испытана вся система выносного причального устройства", - говорится в сообщении.

Во время работ было задействовано вспомогательное судно многоцелевого назначения "Арктик". Потребовалось два водолазных погружения для закрытия и открытия оконечного подводного манифолда ВПУ-1. Промывка системы ВПУ-1 выполнена с помощью танкера AEGEAN MYTH.

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